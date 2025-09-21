Jornada sabatina en la Liga Palapa

En una jornada que tuvo de todo, la Liga Palapa volvió a demostrar por qué es uno de los campeonatos más seguidos del fútbol local. Bajo el inclemente sol del mediodía y con tribunas repletas de familiares, amigos y apasionados del balompié, los equipos se entregaron al máximo en una fecha que dejó goles, drama y mucho fútbol.

El partido más esperado fue el que enfrentó a Deportivo El Retoño y Atlético Palmeras, dos conjuntos que pelean codo a codo en la cima de la tabla. Desde el primer minuto, ambos planteles salieron a buscar el resultado, con un ritmo frenético que no dio respiro. El marcador final fue 3-3, pero el espectáculo estuvo en cada jugada, en cada barrida, en cada grito desde la banca.

Los goles del Retoño llegaron gracias al talento de Carlos “Chispa” Medina, quien marcó un doblete y puso una asistencia que hizo vibrar al público. Por parte de Palmeras, el capitán Luis Zamora se vistió de héroe con un gol agónico al minuto 89, que selló el empate y desató la euforia de sus seguidores.

Los partidos

En otros encuentros destacados, Juventus Palapa superó 2-1 a Tiburones FC, con una destacada actuación del joven arquero Iván Ortega, quien atajó un penalti en los minutos finales y fue ovacionado por su equipo.

La polémica no estuvo ausente. En el duelo entre Barrio Unido y Real Esquina, un gol anulado por presunto fuera de lugar generó protestas intensas. El árbitro central tuvo que ser escoltado al finalizar el encuentro, que terminó 1-0 a favor del Real.

A nivel organizativo, la liga sigue enfrentando el desafío de la puntualidad en algunos compromisos y la falta de indumentaria oficial en ciertos equipos. Sin embargo, el nivel de competencia y la entrega de los jugadores hacen que cada fin de semana el torneo siga creciendo en convocatoria y prestigio.

“Este torneo es más que fútbol. Aquí nos conocemos todos, venimos a disfrutar, pero también a competir con seriedad. La Palapa ya es una tradición”, expresó Óscar “Lobo” García, defensa central del Juventus Palapa.

Con cinco fechas por delante, la pelea por los primeros puestos sigue abierta. Se vislumbra una recta final intensa, donde cada punto puede ser decisivo. La próxima jornada promete más emociones, y como cada fin de semana, la Liga Palapa volverá a ser el epicentro del Futbol amateur local.