Jornada sabatina promete emociones

La Liga Uniflag vivirá este sábado una jornada que promete emociones en cada categoría, con enfrentamientos directos entre equipos protagonistas y partidos que podrían comenzar a definir posiciones rumbo a la fase final de la temporada.

Acción en el TNT

La actividad arrancará con los torneos TNT, donde desde las 3:00 de la tarde Mustangs enfrentará a Pollitos FC en la categoría Mixto, en un duelo donde los corceles buscarán mantener el impulso mostrado en semanas recientes frente a un rival que ha mostrado crecimiento competitivo. Más tarde —a las 17:00 horas— Cañoneros se medirá ante Conalep en otro encuentro del TNT Mixto, choque importante para dos equipos que buscan mantenerse en la pelea dentro del sector.

Actividad en el Open

En el campeonato Open Femenil, la jornada tendrá encuentros de gran interés. A las 3:00 de la tarde, las Jaguares de la Unicach se enfrentarán a Borregas, en un compromiso donde ambas escuadras necesitan sumar para mantenerse en posiciones competitivas.

Posteriormente —a las 16:00 horas— South Crew y Pamboleras protagonizarán uno de los partidos más atractivos del día, con dos conjuntos que han mostrado regularidad y contundencia a lo largo del torneo. En ese mismo horario, Toxic chocará ante Power Puff en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones dentro de la tabla.

Por su parte, el Open Mixto presentará uno de los encuentros más esperados de la jornada cuando Borregos Jr y Mustangs se enfrenten a las 4:00 de la tarde, en un choque entre dos de los equipos más sólidos de la categoría y con posibles implicaciones directas en el liderato.

Finalmente, el Open Varonil tendrá una intensa actividad con tres compromisos importantes: a las 4:00 de la tarde, los Jaguares de la Unicach recibirán a Alquimistas en un partido entre contendientes directos de la parte alta; para las 5:00 de la tarde, Diablitos enfrentará a Baby Rich en un duelo donde ambos necesitan sumar para mantenerse competitivos y la jornada cerrará a las 6:00 de la tarde con el choque entre Diablitos y Mustangs, en una doble actividad para los escarlatas que pondrá a prueba su resistencia ante uno de los equipos más fuertes del torneo.