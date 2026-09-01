José Arellano estrena triunfo en GTM Pro 1

José Arellano consiguió su primer triunfo en la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1 durante la sexta fecha de la Súper Copa Roshfrans, celebrada en el autódromo Francisco Villa de Chihuahua.

El piloto de Chevron Racing partió desde la primera posición y mantuvo el control de la competencia para cruzar la meta con registro de 40:14.489 minutos, resultado con el que concretó un fin de semana en el que ya había mostrado velocidad y había estado cerca de la victoria en la primera carrera.

“Es un triunfo que no se va a olvidar. Es mi primera carrera ganada, así que tiene un sabor muy especial”, expresó Arellano, quien destacó además la importancia de los puntos obtenidos para mejorar su posición en el campeonato.

El zacatecano también reconoció el trabajo de Chevron Racing y del personal encargado de mantener competitivo su auto durante la fecha chihuahuense.

Richards completa el podio

Helio Meza, ganador de la primera competencia, finalizó en la segunda posición, mientras que Emiliano Richards ocupó el tercer escalón del podio y continúa sumando resultados importantes en la que hasta ahora ha sido una de sus mejores temporadas.

En GTM Light, el piloto local José Stege consiguió su segunda victoria consecutiva, en tanto que César Jiménez, vencedor de la primera carrera, terminó segundo, en tanto que Javier Campos completó las tres primeras posiciones.

Finalmente, Esteban Alvarán se quedó con el triunfo dentro de GTM Pro 2.