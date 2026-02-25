José Arellano y Chevron Racing, al podio

Arranque con resultados positivos en el campeonato Gran Turismo México Pro 1, es el que tuvo el equipo Chevron Racing junto a su piloto José Arellano en la fecha inaugural de la Súper Copa 2026, al salir del autódromo de Yucatán con doble podio en manos.

El momento llegó ante un caluroso clima que incluso tuvo un poco de lluvia. La primera bandera verde se dio a temprana hora, en una carrera realmente complicada para el del Chevron Racing, que ya se encontraba en puestos de podio cuando un contacto lo relegó. Sin embargo, volvió para pelear y tomar el tercer sitio en los últimos momentos de la competencia, firmando el podio a su favor.

Más tarde, la historia no sería distinta. Arellano se mostró fuerte y constante, logrando recuperar lugares para, en una verdadera batalla hacia el final de los 40 minutos de carrera, sellar un nuevo tercer sitio que le llevó de nuevo al podio ante unas tribunas llenas en suelo yucateco.

“Tuvimos que reponernos a contactos en ambas carreras; eso sin duda termina por ser una muestra de la decisión que tiene este equipo y del buen trabajo que venimos haciendo”, destacó.

“Son dos podios motivantes, pero ahora tenemos que poner la mente en Tuxtla (Gutiérrez). Tenemos menos de una semana para volver a estar en la pista, y la misión será mejorar lo ya hecho en este inicio”, sentenció.