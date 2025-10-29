José Miguel Monjaraz triunfa en Tabasco

Otra gran participación fue la que consolidó el trebejista chiapaneco José Miguel Monjaraz Pérez, al proclamarse campeón de segunda fuerza en el primer Campeonato Nacional de Ajedrez Maestro Mario Jordán Velázquez Coello In Memoriam, certamen celebrado en Villahermosa, Tabasco.

El jugador, que recientemente se colocó en el Top 5 del Primer Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez Monterrey 2025, en esta ocasión dominó la categoría para ajedrecistas con lo menor a 1,900, la cual contó con 38 competidores procedentes de los estados de Tlaxcala, Campeche, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Puebla, Chiapas y el anfitrión, Tabasco.

Monjaraz Pérez logró una cosecha de 5 puntos y, gracias a los desempates técnicos, ocupó la primera posición de la segunda fuerza al cabo de seis rondas.

El segundo puesto fue para el jugador local, Caralampio Méndez Vázquez, quien también contó con 5 unidades, mientras que el poblano Ulises Báez Ramos fue tercero, de igual forma con 5 puntos.

Completando el Top 5 figuraron Pablo Magaña Arceo (Tabasco) con 4.5 unidades y Christian Jonathan Velázquez Ríos (Puebla) con 4. Es oportuno mencionar que el certamen se llevó a cabo con éxito en el Gran Salón Villahermosa, ubicado a orillas del parque Tomás Garrido, y fue organizado por la Asociación de Ajedrez de Tabasco, congregando a cerca de 300 destacados ajedrecistas de diferentes partes de la República Mexicana.