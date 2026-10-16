José Requena, una vida dedicada al Pentathlón

La historia del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario en Chiapas perdió a uno de sus referentes con el fallecimiento de José García Requena, quien durante casi cuatro décadas encabezó la VIII Zona de esta institución y dedicó buena parte de su vida a impulsar la formación de niñas, niños y jóvenes bajo los principios de disciplina, responsabilidad y servicio a la sociedad.

Su partida, ocurrida el día martes, tiene un profundo significado para la comunidad pentatlónica chiapaneca, que encontró en su figura a un dirigente comprometido con la continuidad de una organización que ha buscado formar ciudadanos a través de actividades deportivas, cívicas y militarizadas.

García Requena construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del Pentathlón en la entidad. Al frente de la VIII Zona Chiapas, participó en ceremonias oficiales, juramentos de bandera, reuniones regionales y programas dirigidos a fortalecer la presencia de la agrupación en distintos municipios.

Su labor estuvo vinculada con el desarrollo de las subzonas de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas y otras localidades, donde generaciones de integrantes encontraron un espacio para desarrollar sus capacidades físicas, fortalecer su carácter y adquirir conocimientos relacionados con el civismo y la formación ciudadana.

En junio de 2022, durante la conmemoración del aniversario de la VIII Zona Chiapas, García Requena encabezó los festejos por los 61 años de la institución en el estado. En aquella ocasión, destacó la permanencia del organismo pese a las dificultades enfrentadas durante la pandemia, reafirmando su compromiso con la continuidad de sus actividades.

Depotes

A lo largo de su gestión, también promovió la participación de los integrantes en disciplinas como Atletismo, Lucha, Tae Kwon Do, Karate Do y defensa personal, además de las actividades propias de la formación pentatlónica, entre estas las escoltas, las bandas de guerra y los ejercicios de orden cerrado.

Para García Requena, la formación de los jóvenes representaba una responsabilidad compartida con las familias. En una jura de bandera efectuada en enero de 2025, agradeció a los padres por confiar en la institución y sostuvo que el trabajo conjunto permitiría contribuir a la formación de ciudadanos positivos para la sociedad.

Despedida con legado

El 24 de enero de 2026, en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, José García Requena protagonizó uno de los momentos más significativos de su trayectoria: la entrega del mando de la VIII Zona Chiapas, después de casi cuatro décadas de servicio, a Elver Dagoberto Monterrosa Ramos.

La ceremonia representó el cierre de una etapa para quien condujo los destinos de la organización durante tantos años. Frente a integrantes de distintas subzonas y autoridades de la institución, cedió la responsabilidad de continuar con una labor formativa que ha marcado a numerosas generaciones. En su mensaje de despedida, expresó su satisfacción por haber servido y por dejar una institución viva, fuerte y comprometida con la sociedad chiapaneca.

Hoy, esa frase adquiere un significado especial. Su fallecimiento llega meses después de haber entregado el mando, pero su legado permanece en la historia del Pentathlón y en quienes compartieron con él las actividades, ceremonias y responsabilidades.

José García Requena deja una trayectoria estrechamente vinculada con el deporte y la formación de juventudes en Chiapas. Su nombre queda asociado a una etapa importante de la VIII Zona, cuya continuidad está ahora en manos de las nuevas generaciones de mandos y pentatletas.