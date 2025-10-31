Joselyn Solís avanza a cuartos de final

La futbolista chiapaneca Joselyn Solís Díaz continúa escribiendo su historia en el plano internacional, luego de que la selección mexicana femenil sub-17 avanzara a los cuartos de final del Mundial Marruecos 2025, al vencer por 1-0 a Paraguay en un duelo disputado en la Academia de Futbol Mohammed VI, en la ciudad de Salé.

La atacante originaria de Arriaga, Chiapas, pieza clave en la victoria del Tricolor, fue nombrada Jugadora del Partido gracias a su destacada actuación ofensiva. Solís arrancó como titular en el encuentro y fue sustituida al minuto 84, después de cumplir con una labor determinante en el esquema del entrenador Miguel Gamero.

Promesa del Futbol

La actual delantera del Club Puebla, de la Liga MX Femenil, ha tenido participación en los cuatro compromisos que México ha disputado en la justa mundialista: tres en la fase de grupos y el más reciente en los octavos de final. Su presencia constante refleja la confianza del cuerpo técnico y su aporte en la generación de juego en el último tercio del campo.

En la ronda de grupos, Joselyn fue titular ante Corea del Sur, saliendo de cambio al minuto 86, y frente a Países Bajos, partido en el que fue sustituida en tiempo agregado. Además, ingresó de cambio al minuto 67 en el enfrentamiento contra Camerún, para sumar minutos valiosos en cada compromiso del representativo nacional.

Con paso firme y un rendimiento sólido, la chiapaneca se ha convertido en una de las jugadoras más constantes de la plantilla mexicana, destacando por su movilidad, entrega y visión ofensiva. Su desempeño ha sido reconocido por la afición y medios nacionales, que la señalan como una de las promesas más firmes del Futbol femenil mexicano.

El siguiente compromiso de México será ante Italia, el próximo domingo a la 1 de la tarde (TCM), en el estadio Olímpico de Rabat, donde buscarán continuar su sueño mundialista y avanzar a la ronda semifinal.

Con esta clasificación, Joselyn Solís reafirma el talento chiapaneco en el máximo escenario juvenil del Futbol internacional, llevando con orgullo el nombre de su estado en cada participación con la camiseta tricolor.