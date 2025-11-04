Joselyn Solís avanza a semifinales

La delantera chiapaneca Joselyn Solís Díaz continúa escribiendo historia con la selección nacional femenil sub-17, luego de avanzar a las semifinales del Mundial Marruecos 2025, luego de que México superara a Italia por 5-4 en tanda de penales, después de igualar sin anotaciones en tiempo regular dentro del estadio Olímpico de Rabat.

Con tan solo 17 años y originaria de Arriaga, Solís fue parte del once titular en el intenso partido ante las europeas, mostrando determinación y entrega durante más de 90 minutos antes de salir de cambio en el minuto 92. Su desempeño ha sido clave para el conjunto tricolor, sumando participación en los cinco encuentros del torneo, cuatro de estos como titular, consolidándose como una de las piezas jóvenes más prometedoras del plantel.

Desempeño

El combinado dirigido por Miguel Gamero ha mostrado solidez defensiva, orden y carácter en cada fase del campeonato, consiguiendo su boleto a la antesala de la final gracias a la precisión desde los once pasos. La guardameta mexicana también fue figura al detener uno de los cobros que definieron el pase histórico.

Con este resultado, México se coloca entre las cuatro mejores selecciones del mundo y ahora enfrentará a Países Bajos en la semifinal programada para el miércoles 5 de noviembre a la 1 de la tarde, nuevamente en el estadio Olímpico de Rabat. En la otra llave, Brasil se medirá con Corea, en una jornada que promete duelos de alto nivel futbolístico.

El avance de Joselyn Solís es motivo de orgullo para el Futbol chiapaneco, que celebra el crecimiento de sus jóvenes talentos en escenarios internacionales. La arriaguense, quien comenzó su carrera en ligas locales y ha destacado por su velocidad y olfato goleador, hoy representa a Chiapas y a México con pasión y entrega.

El sueño mundialista continúa y, con la confianza de todo el país, Joselyn buscará junto al equipo nacional alcanzar la gran final y dejar huella en el Futbol femenil juvenil.