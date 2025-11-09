Joselyn Solís se queda con el tercer lugar

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 firmó una actuación memorable al superar a Brasil en penales 3–1, después de empatar 1–1 en un duelo lleno de tensión que definió al tercer lugar del Mundial Catar 2025. El conjunto tricolor mostró carácter, paciencia y determinación para remontar un partido que parecía perdido en los minutos finales.

Desde el inicio, México dejó claro que no renunciaría a la propuesta ofensiva. Al minuto 3, Ruiz estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo colocado que pasó junto al poste. Brasil respondió con fuerza y estrelló un balón en el travesaño al 9’, lo que adelantó un juego disputado en cada sector de la cancha. Con el paso de los minutos, el Tri se asentó mejor y generó aproximaciones peligrosas, como el remate de la chiapaneca Joselyn Solís que exigió a la guardameta sudamericana para evitar el primero.

En la parte complementaria, Brasil encontró el 0–1 por conducto de Kaylane tras un descuido defensivo mexicano. El golpe anímico no derrumbó a la escuadra nacional, que mantuvo su intensidad y buscó el empate con combinaciones por las bandas. La insistencia tuvo recompensa en el último suspiro, cuando un tiro libre ejecutado por Andrade terminó en un autogol al 90+5, resultado de la presión y del cierre ofensivo del equipo.

La serie de penales elevó la tensión al máximo. México cobró con precisión y mostró temple en cada intento, mientras que dos fallas brasileñas inclinaron la balanza a favor del cuadro nacional. El 3–1 final desató la celebración del plantel, que consiguió el segundo mejor resultado histórico para el Futbol Femenil Mexicano en la categoría Sub 17.

Dentro del once titular destacó nuevamente la presencia de la chiapaneca Joselyn Solís Díaz, jugadora del Puebla, quien disputó todos los partidos del certamen. Su regularidad, movilidad en ataque y capacidad para generar peligro la consolidaron como una pieza importante en el esquema del Tri. En este compromiso volvió a ser protagonista con intervenciones clave, reflejando el nivel que la ha convertido en una de las juveniles con mayor proyección.