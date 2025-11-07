Joselyn Solís, titular en la derrota de México

La futbolista chiapaneca Joselyn Solís Díaz volvió a figurar en el escenario internacional al iniciar como titular en la semifinal del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025. La selección mexicana cayó por 1-0 ante Países Bajos en duelo celebrado este miércoles en el estadio Olímpico de Rabat. El conjunto tricolor mostró orden y entrega durante la mayor parte del encuentro, pero un descuido defensivo marcó la diferencia en la recta final.

Solís, originaria de Arriaga y jugadora del Puebla en la Liga MX, formó parte del once inicial del técnico Miguel Gameros. Su presencia en el ataque se hizo notar desde los primeros minutos, participando en la presión alta y en las transiciones ofensivas que México buscó para romper el orden neerlandés. Sin embargo, el duelo se mantuvo cerrado hasta que Lina Touzani marcó el único tanto del partido al minuto 69, definiendo el pase a la final para su selección.

La chiapaneca permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 90, mostrando disciplina táctica y esfuerzo constante en un enfrentamiento de alto ritmo. A pesar del resultado, su actuación reafirma el crecimiento que ha tenido a nivel internacional y el valor que aporta al equipo nacional.

Tras la derrota, México disputará el partido por el tercer lugar este sábado a partir de las 9:30 de la mañana, nuevamente en el estadio Olímpico de Rabat, donde buscará cerrar el torneo con una medalla ante el representativo de Brasil.