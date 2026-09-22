Jourdain domina y conquista doblete en León

Paul Jourdain firmó un desempeño perfecto en la Súper Copa Roshfrans al conquistar también la segunda carrera de GTM Pro 1, celebrada en León, resultado que le permitió completar el doblete y tomar el liderato general.

El piloto de Power Duck arrancó desde la primera posición y mantuvo el auto número 9 al frente durante más del 90 por ciento de la competencia. Salvador de Alba Jr. consiguió superarlo en la recta final, pero Jourdain recuperó el sitio de honor cuando faltaban dos vueltas y recibió la bandera a cuadros.

“Fue uno de los mejores fines de semana que he tenido como piloto. Con los dos triunfos pasamos al frente del campeonato y con una buena diferencia”, destacó el ganador.

De Alba terminó segundo tras sufrir una falla en un cambio, mientras que José Arellano completó el podio.

Forcelledo logra primer triunfo

En GTM Light, Joaquín Forcelledo celebró su primera victoria dentro de la categoría, Víctor Barrales terminó segundo y José Stege ocupó la tercera posición.

La octava fecha se correrá los días 10 y 11 de octubre en el Autódromo de Monterrey.