Jourdain, listo para Súper Copa Roshfrans

El piloto capitalino Paul Jourdain manifestó que está listo para el inicio de la Súper Copa Roshfrans 2026, contemplado para el 22 de febrero en el autódromo Emerson Fittipaldi de Yucatán.

“Vengo de un buen 2025 donde al final del año quedé entre los tres mejores de la GTM Pro 1, habiendo ganado carreras y obteniendo varios podios, por lo que este 2026 estoy trabajando para ser campeón”, aseguró.

Declaró que ya está listo para la carrera de Yucatán y que la del autódromo Emerson Fittipaldi es una de las pistas que más le gustan de todas las que visita el serial: “Tiene variantes muy interesantes y eso es lo que nos gusta a los pilotos. Voy en busca de sumar los primeros 100 puntos”.

Para ello, el Andretti-Jourdain se ha preparado a lo largo del receso invernal, trabajando en su auto para tratar de mejorar lo hecho en la categoría GTM Pro 1, el campeonato de autos Turismo más importante del país.

Va por nuevos objetivos

Para Paul no hay dudas de que el campeonato pasado lo lleva a pensar en objetivos más importantes. “El 2025 lo podemos medir como un gran año. Se nos dieron muchos resultados muy buenos que no son fáciles de igualar, pero que me llevan en lo personal a estar muy motivado”, indicó.

“Será una gran carrera la que abrirá 2026, por eso queremos pedirle a toda la afición que asista y nos apoye. Será un gran show para todos, como lo acostumbra la Súper Copa Roshfrans”, añadió.

Por último, dijo que se planea un entrenamiento previo a la competencia, para darles los últimos detalles al auto 9.