Jourdain suma experiencia internacional

El buen momento deportivo de Paul Jourdain comienza a abrirle nuevas puertas fuera de México. Luego de ganar la segunda carrera de la GTM Pro 1 de Súper Copa Roshfrans en León, el piloto recibió la invitación del Team Stange Racing para competir en la categoría Late Models de Estados Unidos, donde logró dos resultados dentro del top ten en Las Vegas Speedway.

Jourdain explicó que el acercamiento con la escudería estadounidense venía desde tiempo atrás, pero fue su actuación en la fecha de León la que terminó por concretar la oportunidad de presentarse en territorio norteamericano.

“Hace tiempo que estábamos en pláticas con el equipo Team Stange Racing y después de la competencia de León, donde gané la segunda de las dos competencias de la GTM Pro 1, recibí la invitación para participar en Las Vegas”, señaló.

Destacada actuación

En su primera participación dentro de esta nueva experiencia, el integrante de Power Duck-Ciosa AutoTodo-Kensa-Herdez finalizó en el quinto sitio en la primera carrera y posteriormente ocupó la octava posición en la segunda competencia.

El piloto reconoció que la participación en Las Vegas fue una experiencia de mucho aprendizaje, especialmente por las condiciones de competencia y el nivel de exigencia que encontró en una categoría distinta a la que habitualmente enfrenta en México.

A pesar de esta incursión internacional, Jourdain dejó claro que sus prioridades dentro de Súper Copa Roshfrans se mantienen intactas, ya que cuenta con amplias posibilidades de pelear por el campeonato de la GTM Pro 1.

“Tengo muchas posibilidades de ser campeón y toda mi atención está centrada en ello. Sé que puedo conseguirlo y no voy a desperdiciar una oportunidad de ganar mi primer campeonato en esa categoría”, afirmó.

La siguiente fecha de Súper Copa Roshfrans en la que competirá Paul Jourdain está prevista tentativamente para el mes de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez.