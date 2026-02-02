Jóvenes púgiles muestran talento

El boxeo crece de Iztapalapa para el mundo. Este sábado, la final del Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal encendió la explanada de la alcaldía con 35 peleas en las que se ofreció una demostración del talento mexicano en el deporte amateur, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el evento, la alcaldesa Aleida Alavez adelantó que la demarcación abrirá más espacios para que el boxeo siga creciendo. Una promesa que atestiguaron figuras como los expugilistas Miguel Ángel González, Daniel “Tremendo” Estrada y Alejandro “Payasito” Hernández, así como el exmarchista Joel Sánchez, quien se colgó bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Pese al frío que azotó a la Ciudad de México, las familias de los jóvenes boxeadores acudieron a la final del torneo que no sólo buscó fomentar el respeto y la protección de los animales, también alzar los guantes contra la violencia y las adicciones que acechan a los jóvenes mexicanos actualmente.

Para el excampeón de peso ligero, Miguel Ángel González, los semilleros de boxeo amateur son importantes, porque alejan a los jóvenes de la violencia.

“Son muy importantes este tipo de torneos para darle la oportunidad a la gente de acercarse al boxeo. Por el bienestar animal y para alejar a los jóvenes de la violencia. En estos tiempos, vale mucho la pena proyectar a los jóvenes que hay deporte y otras actividades en las que se puedan ocupar para erradicar todo lo que se está viviendo en el país”, aseveró para El Universal Deportes.

A la final, también acudieron representantes de la demarcación como Adriana Cruz Prado, coordinadora de Bienestar Social; Loany Alejandra Pérez, concejala de Iztapalapa; Óscar Daniel Torres, subdirector del Deporte, y Francis Irma Pirín, directora general de Inclusión y Bienestar.