Jóvenes se acercan a la lista del Mundial 2026

La selección mexicana comenzó el 2026 con triunfos consecutivos sobre Panamá (0-1) y Bolivia (0-1), en partidos como visitante que ayudaron al estratega Javier Aguirre a probar nuevos futbolistas e ir delimitando la lista final de convocados para el mundial, la cual —reveló— está definida en un 80 %.

Veintiséis elementos de la Liga MX y uno más de la MLS fueron convocados por el “Vasco” para esta serie de cotejos amistosos, pero solamente unos pocos dejaron buenas impresiones. Los destacados son Obed Vargas, de los Sounders de Seattle, así como Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González (los tres, del Guadalajara).

“Estoy muy contento con los cuatro o cinco jóvenes que aparecieron por primera vez en selección nacional; no me defraudaron, me sorprendieron gratamente”, declaró el experimentado entrenador nacional, después de la victoria en Bolivia.

Vargas dejó muy buenas sensaciones en la mitad de la cancha, pero su competencia directa es con Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda, futbolistas ya consolidados dentro del representativo nacional.

Gutiérrez convenció al estratega de tal forma que jugó los dos partidos amistosos y se suma a la lucha por un lugar en el mediocampo tricolor.

González, de buen presente en las Chivas, tiene el escenario un poco más complicado: en la lateral izquierda compite con un veterano como Jesús Gallardo y una nueva promesa que milita en Europa, Mateo Chávez.

Finalmente, quien podría tener más oportunidades de meterse en la lista mundialista es Ledezma, que tuvo una actuación sobresaliente en el duelo contra Panamá y amenaza con tomar un lugar en una de las posiciones que más dudas genera al interior de la selección: la lateral por derecha, cuyo dueño es Israel Reyes.Destacados

Richard Ledezma

Posición: Defensa

Edad: 25 años

Club: Guadalajara

Bryan González

Posición: Defensa

Edad: 22 años

Club: Guadalajara

Obed Vargas

Posición: Volante

Edad: 20 años

Club: Seattle

Brian Gutiérrez

Posición: Volante

Edad: 22 años

Club: Guadalajara