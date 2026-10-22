Juan Aguilar a la selección mexicana

El pugilismo chiapaneco vuelve a estar presente en el ámbito internacional con el nombramiento del entrenador y presidente de la Asociación Chiapaneca de Boxeo (Achbox), Juan Aguilar Escobar, como delegado técnico de la selección mexicana en el Campeonato Continental Panamericano de la especialidad, que se lleva a cabo en la ciudad de Puebla.

La designación fue hecha por la Federación Mexicana de Boxeo, presidida por Óscar Contreras González, que confió en el chiapaneco para asumir esta responsabilidad en un evento de relevancia para el desarrollo de este deporte a nivel continental.

Aguilar Escobar manifestó su orgullo y su agradecimiento por recibir nuevamente la confianza de la federación nacional para representar a México en una competencia de esta magnitud. Recordó que este es su segundo nombramiento como delegado del combinado mexicano en un certamen internacional, luego de su primera experiencia en octubre de 2025 en Benidorm-La Nucía, España.

Recompensa

Para el dirigente chiapaneco, esta nueva oportunidad representa un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado dentro del Boxeo, así como al compromiso de continuar contribuyendo al crecimiento de esta disciplina desde el ámbito técnico y organizativo.

El campeonato tiene como escenario las instalaciones del gimnasio Miguel Hidalgo, en Puebla, donde se congregan 180 boxeadores provenientes de 26 países, incluido México, que participa como anfitrión con una delegación integrada por 18 atletas: ocho mujeres y 10 hombres.

Los pugilistas buscan su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que forman parte del proceso de preparación y clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que se celebrarán en Estados Unidos.

La presencia de Juan Aguilar en el cuerpo técnico coloca nuevamente a Chiapas en el panorama del Boxeo internacional al aportar experiencia y conocimiento en una competencia que reúne a representantes de distintas naciones del continente.

El entrenador también expresó su agradecimiento a Dios por esta oportunidad, además de reconocer la confianza depositada en él por el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Asimismo, destacó el respaldo de las autoridades del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y de los integrantes de la Asociación Chiapaneca de Boxeo para hacer posible su participación en este compromiso.

Con esta designación, Aguilar Escobar continúa fortaleciendo su trayectoria y asumiendo responsabilidades en eventos de carácter internacional, en una etapa importante para los boxeadores que buscan avanzar en el camino hacia las próximas competencias del ciclo olímpico.