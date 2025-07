Juan Cantú Jr. sigue mostrando su progreso

La temporada 2025 de la Súper Copa ha llegado a su segunda mitad y el más joven del equipo regiomontano El Árabe Racing Team by Compass Blue, Juan Cantú Jr., hace un balance tras su buena participación en Aguascalientes.

“Ha sido un camino de mucho trabajo a lo largo de este año que hemos estado enfrentándonos a todas las pistas, a todas las condiciones, y dando nuestro mejor esfuerzo incluso ante las adversidades”, destacó el piloto que se encuentra en su primera temporada de tiempo completo con el equipo del norte del país, el cual ha ido cosechando experiencia a lo largo de las cinco fechas ya disputadas, además de mostrar un claro desarrollo que le ha permitido obtener mejores resultados en cada carrera.

Un ejemplo de esto se dio en el pasado evento en el Óvalo Aguascalientes México, teniendo un ritmo interesante que le permitiría culminar su participación en el sexto sitio general, a solo un paso del Top 5 con su tracto 16 en una de las pistas más complicadas que marca el calendario.

“Esto —afirmó— me ha servido para absorber al máximo cada experiencia, acumular esos kilómetros de aprendizaje que cada carrera me han permitido mejorar mi ritmo y resultados. No queda más que seguir dando todo de mi parte para tener un mejor cierre de temporada y más ahora que sabemos que la final será en nuestra casa, Monterrey”.

De esta forma, El Árabe Racing Team by Compass Blue se prepara desde ahora para llegar a la capital mexicana junto a la Súper Copa, el próximo 16 de agosto, cuando sean parte de una edición más del Speedfest en el autódromo Hermanos Rodríguez.