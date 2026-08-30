Juan Cantú, listo para dar espectáculo

El espectáculo de los Tractocamiones llega a Chihuahua este domingo con El Árabe Racing Team by Compass Blue, presentando alineación completa en la Súper Copa Roshfrans y una exhibición de la Jumping Truck para todos los aficionados que se hagan presentes en el autódromo Francisco Villa.

Luego de mostrar todo el poder regiomontano en la fecha anterior en la Ciudad de México, el equipo está listo para tomar el sexto desafío del año con todos sus pilotos en el trazado chihuahuense de 2,070 metros de longitud en una carrera llena de emoción que arranca en punto de las 13:30 horas.

Juan Cantú, “El Árabe”, llega luego de una actuación impresionante en el tracto 17, queriendo alcanzar un nuevo triunfo que le acerque a los primeros cinco del campeonato, por ahora en el sexto escalón general con 349 unidades.

“Vamos preparados, contentos sabiendo de lo que este equipo es capaz y del estupendo trabajo que hemos hecho para estar en los primeros lugares”, expresó Cantú.

Además, pondrá de pie a todos los asistentes con un show lleno de adrenalina en su Jumping Truck, dando un extra para hacer de la jornada de este domingo algo inolvidable, llevando su actuación al siguiente nivel.

Tovar es el líder

Santiago Tovar figura como líder en su tractocamión número 26, con 460 unidades que le dan una ventaja importante en la intensa lucha por el título, queriendo seguir poniendo tierra de por medio para dar un paso adelante en la búsqueda de recuperar el campeonato de los llamados “gigantes de la pista”.

Por su parte, Héctor Aguirre ha tenido un desempeño importante en su año debut al volante del tracto 16, segundo de la tabla con 420 puntos en sus manos, queriendo seguir en el podio y poder cerrar la pelea junto a su compañero de equipo.