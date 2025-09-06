Juan Diego continúa rumbo al Spartathlon

Con un esfuerzo titánico y después de enfrentar condiciones extremas, el ultramaratonista chiapaneco Juan Diego Robles Jiménez, integrante del club Trotamundos de Chiapas, cumplió con éxito un entrenamiento de 192 kilómetros en 26 horas continuas. Este logro marca la recta final de su preparación rumbo al prestigioso Spartathlon, una de las pruebas más exigentes del mundo, que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de septiembre en Atenas, Grecia.

El recorrido comenzó a las 6:00 horas, en las instalaciones de Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez. A lo largo del día y la noche, Robles venció el calor, el frío, la lluvia y fuertes ráfagas de viento, recorriendo diversas localidades como Chiapa de Corzo, Ribera Las Flechas, colonia 20 de Noviembre, Santo Domingo, Acala, El Aguacero, El Escopetazo y Multajó, antes de retornar a la capital chiapaneca. El domingo, en punto de las 7:45 horas, el atleta finalizó su exigente ruta en el parque Joyyo Mayu, donde fue recibido por familiares, compañeros y amigos.

Durante todo el trayecto estuvo acompañado por el ultramaratonista Óscar de los Santos, conocido como “4 Pilas 100K”, también miembro del club Trotamundos de Chiapas. Ambos corredores mostraron fortaleza física y mental para completar el plan de trabajo establecido, a pesar de los múltiples desafíos que enfrentaron en el camino.

Óscar de los Santos compartió que el entrenamiento fue sumamente complicado debido a las condiciones adversas. Señaló que tuvieron que correr sin apoyo vial constante, así como con limitaciones en la hidratación y en la alimentación, además de soportar intensos cambios de clima. Incluso reveló que en un tramo de la colonia 20 de Noviembre, Juan Diego sufrió un problema estomacal que puso en riesgo la continuidad de la práctica, pero lograron superarlo gracias a la la determinación y fe que los caracteriza.

Reto cumplido

Al llegar a la meta simbólica en Joyyo Mayu, Robles fue evaluado por el doctor Edmundo Villafuerte, quien verificó su estado físico y le dio recomendaciones para la recuperación posterior. El especialista destacó la fuerza y la resistencia del corredor, calificando su rendimiento como un ejemplo de disciplina y preparación de alto nivel.

Con visibles signos de cansancio, pero con la satisfacción de la meta cumplida, Juan Diego expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron en esta travesía. Reconoció la presencia de su compañero Bernardino Luna, quien lo acompañó en parte de la ruta, así como la de su hijo Franklin, que brindó apoyo y seguridad vial durante gran parte del recorrido, a bordo de una motocicleta.

El chiapaneco afirmó sentirse listo para enfrentar el Spartathlon, una competencia que reúne a los mejores ultramaratonistas del planeta y que exige recorrer más de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta. “Este entrenamiento es una muestra de lo que nos espera en Grecia. Ahora toca afinar detalles y llegar mentalmente fuertes para representar dignamente a Chiapas y a México”, expresó emocionado.