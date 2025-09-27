Juan Diego listo para enfrentar el Spartathlon 2025

El ultramaratonista chiapaneco Juan Diego Robles Jiménez, integrante del Club Trotamundos de Chiapas, se declaró listo para afrontar uno de los mayores retos de su carrera deportiva, el prestigioso Spartathlon 2025. Este evento, considerado como una de las pruebas más exigentes del mundo en la especialidad de ultradistancia, se llevará a cabo este 27 de septiembre, con salida a las 7:00 horas, tiempo local, desde la histórica ciudad de Atenas.

En un ambiente lleno de emoción y compañerismo, la delegación mexicana fue recibida cordialmente por la Embajada de México en Grecia. Durante el encuentro, los atletas recibieron sus números oficiales, momento que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia la competencia. Juan Diego Robles portará el dorsal número 305, un símbolo que representa meses de preparación, esfuerzo y sacrificio.

El chiapaneco expresó sentirse motivado al compartir este desafío junto a otros destacados corredores mexicanos, quienes se han preparado intensamente para enfrentar la mítica ruta que une Atenas con Esparta. El recorrido consta de 245.3 kilómetros y debe completarse en un aproximado de 36 horas, superando 75 puntos de control establecidos a lo largo del trayecto.

El Spartathlon es reconocido mundialmente por su alto nivel de dificultad, ya que no solo exige resistencia física, sino también fortaleza mental. El trayecto implica correr de día y de noche, atravesando carreteras, montañas y condiciones climáticas cambiantes, lo que convierte a cada kilómetro en una verdadera prueba de voluntad.

Además de Robles Jiménez, la representación mexicana está conformada por atletas de gran experiencia: María del Carmen Cruz Ramírez Anaya, Marco Zaragoza Campillo, Jonathan Paquini García y Yefri Alegría Sánchez. Todos ellos buscarán completar la histórica ruta que conmemora la hazaña del mensajero griego Filípides, quien recorrió este trayecto en la antigüedad para pedir ayuda antes de la Batalla de Maratón.

Juan Diego Robles ha manifestado que su objetivo principal es concluir la competencia y representar con orgullo a Chiapas y a México. Destacó que cada paso será dedicado a su familia, a su club y a todas las personas que lo han apoyado en su preparación.