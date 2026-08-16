Juan Luis Barrios inspira a nuevas generaciones

Como parte de las actividades previas al Medio Maratón Farrera Chiapas 2026, que se celebrará este domingo 16 de agosto, atletas chiapanecos recibieron al destacado corredor mexicano Juan Luis Barrios.

El doble finalista olímpico tuvo un encuentro con niñas, niños y jóvenes atletas, además de entrenadores de la disciplina, en una jornada que permitió compartir experiencias y conocimientos dentro de la pista de tartán.

Barrios participó en actividades con corredores desde los seis años de edad, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con uno de los referentes del Atletismo mexicano y conocer algunos aspectos relacionados con la preparación de un deportista de alto rendimiento.

Consejos

Durante la jornada, el fondista compartió parte de su trayectoria deportiva y habló sobre la importancia de mantener la disciplina, la constancia y la dedicación para alcanzar los objetivos dentro y fuera del deporte.

La convivencia incluyó kilómetros compartidos en la pista, convirtiéndose en una experiencia especial para los atletas chiapanecos, quienes pudieron recibir consejos directamente de un deportista con amplia experiencia en escenarios nacionales e internacionales.

La presencia de Juan Luis Barrios representó una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a una figura que ha dejado huella en el Atletismo mexicano y que continúa siendo una referencia para quienes buscan desarrollarse en esta disciplina.

Al finalizar las actividades, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los participantes, como parte de esta jornada de convivencia e inspiración que antecede a la celebración del Medio Maratón Farrera Chiapas 2026.