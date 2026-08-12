Juan Luis Barrios se suma al Medio Maratón

La fiesta atlética del Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026 tendrá un invitado de lujo con la presencia de Juan Luis Barrios, reconocido fondista mexicano y doble finalista olímpico en la prueba de 5 mil metros, quien participará en distintas actividades el fin de semana previo a la competencia.

El atleta capitalino llegará a Chiapas para compartir su experiencia con la comunidad “runner”, como parte de una agenda que contempla una conferencia, convivencia con corredores y un trote recreativo, además de su participación en la carrera principal del domingo 16 de agosto.

Barrios, nacido el 24 de junio de 1983, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el alto rendimiento. Entre sus principales logros destacan sus finales olímpicas en Beijing 2008 y Londres 2012, en los 5 mil metros, además de sus medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.

El corredor también ostenta el récord mexicano de los 5 mil metros en pista cubierta y, en categoría master, consiguió el campeonato mundial de la misma distancia, demostrando que continúa vigente en el Atletismo.

Agenda

Sus actividades en Chiapas comenzarán el viernes 14 de agosto con la conferencia “Sueño olímpico”, programada para las 17:00 horas en las instalaciones del Indeporte. El acceso será mediante registro previo en la plataforma del Instituto del Deporte.

Para el sábado 15 está contemplada una convivencia de 5 kilómetros, con salida a las 6:30 de la mañana desde el Hotel Holiday Inn. Posteriormente, a las 13:00 horas, ofrecerá una charla gratuita y abierta al público en el mismo hotel.

El cierre de su visita será el domingo 16, cuando se integre al Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026, cuya salida está programada para las 6 de la mañana desde el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

La presencia de Barrios representa un atractivo adicional para una competencia que busca reunir a corredores de diferentes partes del país y fortalecer la cultura del Atletismo en Chiapas