Desde la Tribuna - Apuestas, rumores y esperanzas en el Futbol mexicano

Ya concluyó el Apertura 2022, con un Pachuca merecidamente campeón. Mientras algunos ya saborean la Copa del Mundo, dos clubes grandes dan pasos arriesgados rumbo al próximo torneo

La apuesta serbia

El equipo “más mexicano” ya tiene director deportivo español, y ahora director técnico serbio-español. Fernando Hierro, nuevo gerente de las Chivas, decidió apostar por Veljko Paunovic, DT con 10 años de experiencia como entrenador.

Paunovic ganó un mundial juvenil en 2015, pero de ahí poco puede presumir en su currículum, incluyendo un nulo conocimiento del Futbol mexicano. Una apuesta ambiciosa, pero totalmente a ciegas para esta nueva era en el Rebaño.

¿Peor es nada?

Ni el “Tuca”, ni Memo Vázquez, ni Jaime Lozano, ni Ariel Holán. Al final, el nuevo DT de los Pumas es… Rafa Puente Jr. Sí, el mismo que ascendió al Lobos BUAP en 2017, se volvió la sensación y lo corrieron 6 meses después. El mismo que después dirigió al Querétaro y perdió la mitad de los encuentros que dirigió, y quien, con el Atlas, perdió 5 de sus 7 juegos.

El mismo también que pasó más tiempo como actor de telenovelas (en “Código Postal”) que como jugador profesional (un partido). Tras un par de años sin dirigir más que como auxiliar del “Tuca” en Juárez, el hijo del “Guama” Puente regresa al banquillo en lo que será, por lejos, su trabajo más importante: sacar a la UNAM del fondo y darles su primer título en 12 años (que se cumplirán en el 2023). Es bien sabido que Rafa no era la primera opción (ni la segunda, ni la tercera), pero es a quien terminaron escogiendo.

No será fácil llenar los zapatos de Lillini, quien, pese a los malos ratos, llevó a los auriazules a una final de liga y otra de Concacaf. Rafa Puente luce confiado y habla bonito, pero su récord total como entrenador en Liga MX, con 96 partidos, 22 ganados, 22 empates y 49 derrotas, hace que se rasquen la cabeza los fans de los Pumas, quienes ya han exigido su salida antes de dirigir su primer juego.

Que no se apague la Vela

Pasando a temas mundialistas, según un reporte de Gibrán Araije, los directivos de la Femexfut habrían hecho un último esfuerzo por intentar convencer a Carlos Vela de jugar con México. Al parecer, hasta el propio “Tata” habría hablado con él, pero el delantero del LAFC, quien este fin de semana podría coronarse campeón de la MLS, dijo tajantemente que no.

Esa respuesta es coherente con lo que “Cracklitos” ha hecho toda su carrera, considerando que, si no estuvo en el proceso, no merece estar en la Copa del Mundo, la cual fue la misma razón por la que le dijo que no al “Piojo” Herrera en 2014.

Valía la pena el intento, aún más tras la lesión del “Tecatito”, pero era poco probable que aceptara. El problema está en la reacción exagerada de algunos. El reporte nunca dijo que “le rogaron”, pero así lo interpretaron muchos para tirarle más leña al fuego.

Vela, quien siempre ha intentado alejarse de las críticas de la prensa y la afición mexicana, salió afectado por esta nota cuando él había sido muy claro desde un principio. “Quién se cree”; “ni que fuera para tanto”; “despreció a todo el país”, y más comentarios absurdos han surgido.

Vela dijo no arrepentirse de rechazar la propuesta, y nada más de ver lo que ha provocado esta simple noticia, seguramente le dan la razón.

La última esperanza

La selección mexicana ya viajó esta semana a España para encarar sus últimos dos duelos de preparación antes del mundial. Casi todos los jugadores hicieron el viaje, salvo dos excepciones. La primera es Raúl Jiménez, quien sigue en Inglaterra recuperándose de su lesión en la entrepierna. La buena es que esta semana, por primera vez en casi dos meses, por fin entrenó por completo con su equipo, los Wolves, y parece que sí estará listo antes de Qatar.

El otro ausente fue “Tecatito” Corona, que permaneció en Sevilla, intentando volver tras su fractura de tobillo. Martino fue a visitarlo, esperando obtener noticias positivas, pero Jorge Sampaoli, DT de su club, se apresuró a asegurar que Corona se perderá el mundial. Aún no es seguro, por lo que la esperanza no se pierde.

¡Hasta la próxima!