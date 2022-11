Desde la Tribuna - Se acerca la hora de la verdad

Solo quedan un par de días antes de que el “Tata” Martino elija a los 26 mexicanos que nos representarán en esta Copa del Mundo, y 10 días para la primera batalla ante los polacos en el estadio 974.

De la lista de 31, ya se confirmó la baja de uno, y empieza a tomar forma quiénes serán los que hagan el vergonzoso viaje de regreso a México.

No sucedió el milagro

Cuando en agosto se reportó la fractura de tobillo de Corona, el titular decía: “Tecatito se queda sin mundial”. La esperanza del “Tata” de aguantarlo hasta el último minuto, además de la propia fuerza de voluntad del jugador nos decía que había una mínima chance de que sí estuviera en Qatar.

Pero al final, la milagrosa recuperación no se dio. Primero por Sampaoli, DT del Sevilla, y luego por él mismo se confirmó que Corona, seguro titular del Tri, no jugará el mundial, probablemente su último como titular, a sus casi 30 años.

“And then there were 4”

La lista, ahora de 30, debe reducirse a 26 este lunes. ¿Quiénes podrían ser los sacrificados? Aquí mencionamos que al menos uno de los 5 centrales se quedará fuera, y sigue siendo Jesús Angulo la opción lógica.

Sin embargo, este miércoles el “Tata” usó a Néstor Araujo, central natural, en la banda derecha, una de las debilidades del Tri. Araujo no lo hizo mal, pero no fue muy exigido. Podría indicar que Martino dejaría a todos los centrales y sacrificaría a Kevin Álvarez, suplente regular de Carlos Sánchez.

En el medio campo es donde se pone en chino. Afortunadamente, México tiene medios pa’ tirar pa’ arriba, aunque ninguno sea de calidad mundial (salvo tal vez Edson).

Charly Rodríguez jugó de inicio ante Irak, pero se vio bastante mal y podría pasar de seguro a cepillado. Los campeones con los Tuzos, Chávez y Sánchez, jugaron 45 minutos; ambos aportan juventud y dinamismo al medio campo, aunque no mucha experiencia. Luis Romo también jugó medio tiempo, sin mucho que destacar. Además, Guti y Guardado son casi seguros llamados. Uno de los siguientes será otro de los sacrificados: Chávez, Sánchez, Charly y Romo. Y si me dieran a escoger, dejaría al último en Girona.

¿Quién suple a “Tecatito”?

En el extremo derecho queda el hueco dejado por Jesús Corona, pero parece que ya tiene nombre y apellido. Alexis Vega, quien anotó a los tres minutos, parece que irá de titular ante Polonia, acompañando al “Chucky” y a quien sea que quede como el 9.

Pero los demás nombres, como Alvarado, Antuna y Láinez, no la tienen segura (solo Orbelín). El “Piojo” Alvarado, según reportes, se vio bien en los entrenamientos, pero terrible ante un rival tan flojo como Irak. Sin encarar, con mucho miedo y desaprovechando su oportunidad como titular, además vio a Antuna dar asistencia a los dos minutos de haber entrado.

Parece que el volado será entre el de las Chivas y el canterano americanista, quien se fue al Braga de Portugal este verano buscando más minutos y no los ha tenido (aunque a media semana jugó y anotó con su club). Uno de ellos tres no irá al mundial, y creo que será el “Piojo”.

El problema mayor

La mayor discusión sobre la selección ha sido quién debería ser el 9 ante Polonia, Argentina y Arabia. De estar saludable, sería Raúl Jiménez, aunque eso no está nada seguro. Raúl ya entrena con el Tri a marchas forzadas para ponerse en forma, y parece ser el predilecto de Martino.

Sin embargo, si Jiménez va, parece que Giménez no. Santi Giménez, líder de goleo de la Europa League, es el futuro de la selección, pero el “Tata” piensa que no el presente. “Jerarquía” es la palabra que usó para aclarar por qué lo dejaría fuera, aun si es el delantero mexicano en mejor forma.

Funes Mori volvió y hasta anotó ante Irak. Henry Martín parece hoy el “peorcito” de los cuatro. Pese a ello, parece que el del Feyenoord se quedará fuera.

La lista final se conocerá el lunes; cuatro se regresarán a México (que al parecer serían Angulo, Romo, Alvarado y Santi, según este escritor), y el 16 se juega el último amistoso, ante Suecia. Se acerca la hora de la verdad para México.

¡Hasta la próxima!