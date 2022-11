Desde la Tribuna mundialista

Grupo E

España

Vivirán o morirán por Luis Enrique, a quien le importa poco lo que digan o quiénes están en mejor forma. Dejó fuera a De Gea, Aspas, Thiago, Ramos, Borja y Moreno. Solo lleva 2 del Real Madrid pero a 7 del Barça. Del 2010 solo queda Busquets.

Desde que volvió: Top-4 en Euros y en 2 NL, y calificó a Qatar ganando 6 de 8. Decepcionaron en Rusia y en la Euro casi llegan a la final; en ambas cayeron en penales.

Fortalezas: El medio campo, donde siguen intentando el “tiki-taka” con los culés y otros como Rodri, Llorente y Koke.

Debilidades: Todo lo demás. Unai, el arquero, no da mucha confianza. Ningún central es de calidad mundial. Pero más que nada es la delantera, Morata es el titular pero le llueven críticas, ni Fati, Ferrán o Sarabia aportan goles.

Forma: Resultados mixtos. Vencieron a Portugal, República Checa y Suiza. Perdieron ante los suizos en casa.

Figura: Pedri, con apenas 19 años y titular indiscutible; jugador joven del año 2021.

DT: Luis Enrique, en pocas selecciones la estrella es el DT. Ganó el quintete con el Barça en 2015, es el ideal para continuar esa filosofía.

Costa Rica

Llegaron de milagro, habían ganado solo 1 de 7 en el octagonal, pero después ganaron 6 de sus últimos 7 para terminar en cuarto, eliminar a Nueva Zelanda en el repechaje y avanzar a su quinto mundial de los últimos 6.

Fortalezas: Experiencia, sobre todo por los sobrevivientes del 2014. Solo permitieron 1 gol en sus últimos 8 partidos en el octagonal y repesca.

Debilidades: El ataque; su máximo anotador en 15 partidos fue Campbell con solo 3 goles, promediaron menos de 1 por juego.

Forma: Solo jugaron 2 veces desde la repesca, ante Uzbekistán (2-1) y Corea del Sur (2-2). No han enfrentado a rival de peso desde Rusia 2018.

Figura: Keylor Navas. Hoy suplente en el PSG, sigue siendo una leyenda viviente. A sus 35, aún es el más importante del equipo.

DT: Luis Fernando Suárez. Es la tercera selección que el colombiano lleva a un mundial, tras Ecuador (2006) y Honduras (2014).

Alemania

Por primera vez desde el 2006 no estará Löw, sino Hansi Flick, ganador del sextete con el Bayern. Está armando su equipo con dolores de crecimiento en la NL (perdieron ante Hungría y solo ganaron 1 de 6).

De los campeones en Brasil solo quedan cuatro: Neuer, Müller, Götze y Ginter. De entre el título en 2014 y el fracaso enorme de 2018, esta Alemania está en un punto medio. No estarán Kroos (retirado), Reus ni Werner (lesión).

Fortalezas: La nueva camada ya está aquí. Sané, Gnabry, Havertz y Musiala sobresalen en el medio ofensivo, pero se espera que su punto máximo sea en la Euro 2024 (en Alemania). Además, la contención de élite Gundogan-Kimmich.

Debilidades: No hay delanteros. Se lesionó Werner y deberán jugar con un falso 9 (Havertz o Muller), ya que no hay otro en la escuadra.

Forma: Avanzaron fácil en las eliminatorias (9-0 a Liechtenstein), pero les fue mal en la NL.

Figura: Jamal Musiala; 19 años y ya es titular indiscutible con el Bayern y Die Mannschaft.

DT: Hansi Flick, auxiliar en 2014, campeón de todo con Bayern. Es apenas el inicio de una larga era, es un ganador nato.

Japón

Después de nunca asistir, esta es su séptima copa consecutiva. Calificaron sin problemas e incluso ganaron 14-0 a Mongolia y 10-0 a Myanmar.

Fortalezas: Tienen una escuadra profunda con varios en las ligas de Alemania, España, Francia e Inglaterra.

Debilidades: Su juego de posesión y pases rápidos será muy difícil de implementar ante España y Alemania.

Forma: Goleados por Túnez, vencieron 2-0 a EU, empataron a 0 con Ecuador y les falta Canadá. Al menos fueron puros rivales mundialistas.

Figuras: Wataru Endo, mediocampista defensivo, capitán nipón y del Stuttgart, y Minamino (Mónaco), ex de Liverpool, juega por la izquierda pero tiene gol.

DT: Hajime Moriyasu llegó después de Rusia y fue tricampeón de la J League. Fue criticado por no conseguir medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Grupo F

Bélgica

A la generación dorada parece que la ventana se cerró. Comenzó en 2014, en 2016 Martínez llegó prometiendo que estaban para ganar un mundial, casi lo logran en 2018 (tercer lugar) y para la Euro 2021 ya se veían viejos.

Siguen con jugadores “top”, pero su defensa está añejada y sin profundidad. No tienen problema para vencer a débiles, pero el último año perdieron con Italia (2 veces), Francia y Holanda (4-1 en casa). Sería tal vez un epílogo para una generación que llegó lejos pero se quedó con las manos vacías.

Fortalezas: Estrellas no les faltan. De Bruyne, Courtois, Lukaku, E. Hazard (estos dos sin estar en su mejor forma), además de Tielemans, T. Hazard y el nuevo De Ketelaere.

Debilidades: Para empezar, la defensa. Se retiró Kompany y no hallan remplazo, Vertonghen (35 años) y Alderweireld (33), ambos de regreso en su liga local están lejos de la élite. Además, no hay profundidad, fuera de los titulares no hay jugadores de renombre.

Forma: En la NL solo ganaron 3 (a Gales y 2 a Polonia, incluyendo un 6-1), pero perdieron ambos ante Holanda.

Figura: Tienen al mejor portero del mundo hoy en Thibaut Courtois, y sin embargo la figura es Kevin De Bruyne, quien brilló en Rusia pero llegó golpeado a la Euro.

DT: Roberto Martínez. Al español se le terminó la luna de miel tras la Euro y tiene poco margen de error.

Canadá

Regresan 36 años después, tras irse sin gol en México 86. Encabezan una generación joven que estará aún mejor en su mundial 2026. Líderes en Concacaf, le empataron a México y EU de visita y les ganaron en casa.

Fortalezas: Son fuertes más allá de Davies, ganando 4 de 6 sin él, con nombres como David (Lille), Eustaquio (Porto) y Larin (Brujas).

Debilidades: Falta de experiencia ante rivales fuertes o en torneos grandes. El debut ante Bélgica puede ser demasiado para ellos.

Forma: Falta Japón, pero perdieron ante Uruguay y Honduras, vencieron a Qatar y Curaçao sin recibir gol.

Figura: Alphonso Davies. Juega como lateral en el Bayern, pero tal como Alaba en Austria, para su país hace de todo, ya sea como extremo o el 10.

DT: John Herdman. Dirigió a la femenil antes de la varonil. Ha ganado casi 70 % de sus juegos y los llevó al puesto más alto histórico en el ranking FIFA.

Croacia

Los subcampeones lucen casi totalmente renovados. Ya no están Mandzukic o Rakitic, y la mayoría de la escuadra estará debutando en un mundial. ¿Cómo superar el punto máximo de tu país?

Los croatas son una incógnita, capaces de ganarle a cualquiera o caer en su grupo.

Fortalezas: Pese a todos los cambios, el mediocampista Modric-Brozovic-Kovacic se mantiene intacto. Además, la nueva sangre como Gvardiol, Pasalic, Orsic y Livaja se ha ganado un lugar.

Debilidades: Varias, comenzando en la portería. Fallan en defender a balón parado.

Forma: Ganaron su grupo de NL por encima de Francia, Dinamarca y Austria, ganando 4 de 6.

Figura: Luka Modric, en su último mundial. El Balón de Oro de Rusia sigue siendo el maestro a sus 37 años.

DT: Zlatko Dalic, el mismo de 2018. Fue criticado tras la Euro pero unió al equipo gracias a la NL.

Marruecos

Pasaron un drama en el verano. Despidiendo a Halilhodzic, que los clasificó al mundial. Llegó Regragui, DT campeón de la Champions africana, que permitió el regreso de 2 estrellas: Ziyech (Chelsea) y Mazraoui (Bayern).

Jugaron toda la eliminatorias en casa, ganaron 6 de 6 con 20 goles a favor y 1 en contra, y golearon a Congo para amarrar su pase.

Fortalezas: El talento, con Hakimi (PSG), En-Nesyiri y Bono (Sevilla), más Ziyech y Mazraoui, tienen presencia en equipos “top”.

Debilidades: El poco tiempo de preparación; solo tres meses (y 3 amistosos) ha tenido el nuevo DT para acoplar a sus jugadores.

Forma: Llegan con 4 sin perder, con triunfos sobre Chile y Sudáfrica.

Figura: Achraf Hakimi, tiene solo 24 pero ya es un veterano. Experiencia en el Madrid, BVB, Inter y PSG. Lo dejan jugar como quiera.

DT: Walid Regragui, el joven que unió al equipo y permitió el regreso de sus estrellas.