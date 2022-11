Desde la Tribuna mundialista

Repaso mundialistaDoce partidos de dieciséis correspondientes a la jornada uno ya se han jugado en Qatar 2022. Aquí se habló de dos, los del grupo C, el empate a 0 de México y la sorpresiva derrota argentina. ¿Qué más nos han dejado estos tres días de mundial?

Revive el Tiki-Taka

De todos los equipos, sin duda quien mejor ha jugado hasta ahora es la selección española. Y no es solo por el 7-0 final sobre Costa Rica, que fue muestra del dominio en la cancha, sino por la en forma que lo hicieron. 1,034 pases completos (récord histórico en mundiales, 5 veces más que los ticos), 17 tiros contra cero (primera vez desde 1990 en un mundial que un equipo no tira una sola vez), 82 % de posesión, con seis anotadores diferentes: Olmo, Asensio, Ferrán (x 2), Gavi, Soler, Morata.

Como lo predijimos, la estrella de España no es un jugador en específico, sino Luis Enrique. Al DT le llovieron críticas por su convocatoria, y sigue demostrando que le tienen sin cuidado. Antier salió con dos jugadores en posiciones no naturales, con Rodri como defensa siendo medio, y Asensio como 9 siendo extremo. El dominio fue total y absoluto, y la furia roja dio un partido perfecto.

Una Alemania que no es Alemania

El Futbol es un deporte donde juegan once contra once y al final gana Alemania. O al menos eso fue lo que dijo Gary Lineker hace unos años, pero últimamente no ha sido el caso. Tras el enorme fracaso de terminar últimos de su grupo en 2018, los teutones no pueden quedarse de nuevo en su grupo… ¿o sí?

En sus últimos 4 juegos en Copa del Mundo, Die Mannschaft ha perdido 3 veces ante México, Corea del Sur y ahora Japón. Tienen fortuna que Argentina se lleva los reflectores, porque esta es la otra gran sorpresa. Flick salió con un central de lateral y sin un 9, pero se enfrentó a unos nipones sin miedo y jugándole al tú por tú. El partido, pese a que hubo “solo” tres goles, fue uno de los mejores de este mundial, de ida y vuelta y con Japón como dominador en el 2T. En espacio de 8 minutos, y con todo merecimiento, los Samuráis le dieron la vuelta y le propinaron otra derrota inaugural a Alemania, igual que México hace 4 años. Ahora, los germánicos deben ganar forzosamente ante una España inspirada, o podrían quedar eliminados este mismo domingo.

Ce sont les Bleus

Benzemá es mucho mejor jugador que Giroud. Sin embargo, Francia juega mucho mejor con el segundo que con el primero. Es difícil explicarlo, pero es la verdad. El 9 de los galos en Rusia 2018 se complementa mejor con Griezmann y Mbappé que el actual balón de oro, y eso que ganaron un mundial sin necesitar un solo gol suyo. La maldición del campeón pegó rápido a les Bleus, con la brutal lesión de Lucas Hernández (fuera al menos 6 meses) que se suma a las de Kanté, Pogba, Nkunku, Kimpembe y el propio Benzemá, más el gol tempranero de los Socceroos.

Sin embargo, los campeones aparecieron y vinieron de atrás para ganarlo por un 4-1, que pudo ser aún mayor. Giroud, ignorado en la Euro 2021, volvió a los reflectores y se despachó con un doblete, empatando a Thierry Henry como el máximo anotador francés. Francia ha tenido tanto drama y lesiones que muchos lo descartaron, pero le recordó al mundo que el campeón del mundo habla francés.

No apareció el Gran Danés

El llamado a ser caballo negro dio una decepcionante actuación. Dinamarca no pudo vencer a una débil Túnez, desperdiciando su oportunidad con un insípido empate sin goles. El sábado, ante Francia, se juegan el liderato de grupo ante Francia, y deberán ganarles por ser tercera vez este año para pensar en terminar mejor que ellos.

Valiente Canadá

Todos los canadienses debutaban en una Copa del Mundo, y sin embargo tuvieron el temple para jugar a la altura de Bélgica, en el papel más fuerte. Muchas fallas, incluyendo el penal atajado por Courtois, les impidieron sacar un punto, pero de todos los Concacafkianos, ha sido el que mejor se ha visto, y sin duda puede sacar un triunfo ante Croacia y Marruecos.

El viernes hablaremos del Argentina-México y lo demás que nos ha traído esta maravillosa Copa del Mundo.

¡Hasta la próxima!