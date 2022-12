Desde la Tribuna mundialista

Y falta lo mejor...Ha concluido la fase de grupos con espectaculares finales, dramáticos goles y sorpresivas eliminaciones. Dinamarca, Alemania, Bélgica y Uruguay, llamados entre los favoritos, ya se despidieron de Qatar, y si bien México no estará, la fase de octavos de final luce maravillosa. Nadie pudo ganar los 3 partidos, y solo 5 equipos de 32 permanecen invictos.

Ha sido, al momento, una gran Copa del Mundo, y todavía falta la mejor parte.

Holanda-Estados Unidos

Dos equipos acostumbrados a estar en mundiales que fracasaron tras no ir a Rusia 2018. Sin convencer a nadie, Países Bajos lideró su grupo, pero sigue teniendo muchos huecos. Cody Gakpo, con sus 3 goles, ha sido la revelación, pero en frente tendrá al Team USA, que solo recibió un gol en 3 encuentros, y fue de penal. Es un equipo muy joven pero que tiene una confianza enorme. La naranja luce ligeramente favorita, pero no me sorprendería un triunfo americano.

Argentina-Australia

Cómo cambia la historia en 7 días. De ser últimos y mirar al precipicio, a dos triunfos seguidos, liderar el grupo y enfrentar un rival a modo. Tal vez Argentina necesitaba despertar y que le hirviera la sangre, y esa derrota ante Arabia podría ayudarles. Por ahora, son muy favoritos sobre los Socceroos, y si avanza, también lo serían sobre cualquiera de los holandeses o gringos.

Francia-Polonia

Aquí hubiéramos estado nosotros, pero en nuestro lugar está una horrible selección polaca, que juega a tirarse atrás aun cuando va perdiendo. Olvidemos la derrota de Les Bleus ante Túnez con sus suplentes, se han visto muy bien cuando están al 100 % y deberían ganar sin problema sobre Polonia. A menos que Lewandowski diga otra cosa.

Inglaterra-Senegal

Precioso encuentro que podría ser una trampa para uno de los candidatos. Los tres leones se vieron muy bien ante Irán y Gales, pero sus deficiencias salieron a la luz ante E.U.A. Aun sin Sadio Mané, Senegal ha competido y le ganó bien a Ecuador, y que nadie espere un triunfo inglés con facilidad.

Japón-Croacia

¿Quién hubiera dicho que, en un grupo con España y Alemania, el líder sería Japón? Los nipones vencieron a ambos, además, de la misma forma, viniendo de atrás con dos goles en menos de 8 minutos. Sin embargo, no son favoritos sobre los subcampeones, un equipo casi totalmente distinto al de 2018, salvo por una cosa: Luka Modric sigue siendo amo y señor. A sus 37 años, sigue tan vigente como siempre y guió a una Croacia sin mucho brillo a la siguiente ronda (gracias también a las fallas de Lukaku). Una llave preciosa donde todo puede pasar.

Brasil-Corea del Sur

Cuando ya nos saboreábamos un clásico sudamericano, el primer Brasil-Uruguay desde México 70, llegan los coreanos para, en tiempo de compensación, vencer a Portugal y de paso eliminar a los charrúas. Pese a ello, y pese a su derrota ante Camerún, Brasil luce muy favorito, y si no llega a semifinales es para que se queden a vivir en Qatar.

España-Marruecos

La buena para España, es que cuando juega bien, juega precioso y le puede ganar a cualquiera. La mala, es que cuando no, pueden lucir horrible. Ante Japón parecía una calca del duelo ante Rusia en 2018, con millones de pases sin sentido ni propósito. Sin querer queriendo, su derrota (y la victoria alemana) les dio el pase en segundo lugar, donde pudieron evitar a Croacia y posiblemente a Brasil. Marruecos le plantó cara a Croacia y Bélgica, y no será nada fácil, pero la furia roja debería avanzar.

Portugal-Suiza

¿Suiza es fácil? Pregúntenle a Francia, a quienes eliminaron de la Euro 2021. A Italia, a quienes mandaron a la repesca y su eventual eliminación antes del mundial. O a Brasil, a quienes le empataron en Rusia y apenas fueron vencidos hace unos días. Por talento, Portugal luce mejor, pero que nadie subestime a los suizos que se quedaron a un gol de superar a Brasil en el grupo.

Hoy sábado comienza la fase más bonita del mundial, y aquí estaremos para vivir (y analizar) cada momento.

¡Hasta la próxima!