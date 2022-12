Desde la Tribuna mundialista

Construyendo al sucesor del “Tata”Qatar 2022 terminó para México, y es momento de, otra vez, comenzar un nuevo proceso. Apenas por 2ª vez en la memoria reciente, un mismo DT completó un ciclo mundialista, llegando justo después de un mundial y yéndose al terminar el siguiente (solo La Volpe lo logró antes). Gerardo Martino llegó a finales de 2018 como flamante campeón de la MLS y habiendo llevado a Paraguay al quinto partido en 2010, aunque sus pasos por Barcelona y Argentina no fueron muy brillantes. Un DT discreto, experimentado, extranjero, y que ya había conseguido lo que tanto añorábamos.

Cuatro años después, lo llaman el peor en la historia de México, lo cual es una exageración (¿recuerdan al “Ojitos” Meza?), pero en una Copa del Mundo, desde 1978, probablemente sí sea el peor. Entonces, queda la duda, ¿cuál es el modelo ideal para quien sea el nuevo DT de la selección mexicana?

¿Que sea mexicano?

Muchos insisten en que la primera característica, antes de todo, es que sea producto nacional. Tal vez más por xenofobia que por lógica, o por el mal sabor de boca de Martino, pero hay quienes no consideran a nadie que sea extranjero. Nuestros últimos dos DT fueron un colombiano (Osorio) y un argentino, y sus currículums los respaldaban. Pero hoy la gente quiere volver a lo local, sin pensar que con los extranjeros nos ha ido igual (La Volpe, Osorio) o mejor (Bora) que con los mexicanos (Mejía Barón, Lapuente, Aguirre, Herrera) en los mundiales.

La realidad es que no ha habido un DT mexicano del Tri desde 2015 porque no hay mucho de dónde escoger. Fuera del “Vasco” Aguirre, ¿cuántos directores podrían igualar la trayectoria del “Tata”? No digo que nadie lo hubiera hecho mejor que él (porque obviamente sí), pero son muy pocos los mexicanos que han destacado al nivel de llegar a la selección como lo hizo Hugo en 2006 o el “Chepo” en 2010, ambos con un par de títulos de liga en el bolsillo (y ambos terminaron muy mal).

¿Quiénes podrían serlo? Nacho Ambriz, actual subcampeón con el Toluca, pero que fracasó en España, o volver al “Piojo” Herrera, quien justo fue despedido por los Tigres. No hay mucho más, y los invito a proponer a alguno.

¿Que conozca la Liga MX?

Ese es otro punto que muchos recalcan, sobre la importancia de, si bien que no sea mexicano, que al menos conozca la liga local. Con cada vez menos jugadores en Europa, conocer bien la gloriosa Liga MX cada vez es más importante, pero… ¿realmente es lo mejor? Si existiera la chance de firmar a Guardiola o Klopp, lo haríamos sin pensarlo y sin importar si no conocen al Querétaro. Que conozca nuestra liga es un “plus”, pero para nada un requisito obligatorio. En esa línea, el mejor candidato es Guillermo Almada, actual campeón con el Pachuca, que además lo hizo con varios jóvenes mexicanos. En segundo plano está Larcamón, quien hizo un trabajo decente con el Puebla, nada del otro mundo. Diego Cocca, bicampeón con el Atlas y hoy nuevo DT de Tigres, se suma a la lista.

¿Que sea una estrella mundial?

Otro de los nombres barajados, solo porque está disponible, es Mauricio Pochettino, ex del Tottenham y PSG. Es argentino y conoce lo mismo de la Liga MX que yo de mecánica, y sin embargo se coloca como una opción poco realista. Gustavo “Lechuga” Alfaro, otro argentino que llevó a Ecuador a Qatar, si bien no es estrella mundial, es otra opción mencionada. Y otro argentino más, Gustavo Gareca, quien llevó a Perú a un mundial y una final de Copa América, actualmente está disponible.

¿Que sea un genio estratégico?

Solamente de La Volpe y Osorio podríamos (tal vez) decir eso. Difícilmente alguno de los ya mencionados lo sea, y el más importante candidato, el “Loco” Bielsa, al parecer firmará con Uruguay. El jugador mexicano le comprará la idea a un DT que considere un genio, pero es poco probable que encontremos alguno.

¿Que sea motivador?

Eso es lo más importante de todo. Al jugador mexicano le hace falta que lo motiven, ya sea por estrategia o, más fácil, por la personalidad del entrenador. Esa fue la virtud de hombres como Aguirre o el “Piojo”, quienes llegaron a salvar una eliminatoria e hicieron buenos mundiales.

A mi parecer, más allá de que sea mexicano, podría ser alguien que conozca nuestra liga, que sea un buen estratega, pero sobre todo que sea un gran motivador.

¡Hasta la próxima!