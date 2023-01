Los nombres de la barajaCada vez estamos más cerca de conocer al próximo técnico de la selección mexicana de Futbol. Algunos nombres suenan más fuerte, otros ya se bajaron del barco. Repasemos las opciones.

Jimmy Lozano

Uno de los candidatos más fuertes hasta el momento. El campeonato del mundo de Argentina tiene algo que ver, ya que lo hicieron con un exjugador sin mucha experiencia como Lionel Scaloni. La Femexfut al parecer quiere seguir ese camino y contratar no solo a un mexicano, sino que sea joven y haya sido jugador. Lozano ya tuvo experiencia con la selección olímpica en Tokio 2020, aunque después la dejó para pasar una etapa gris en el Necaxa (pese a que rumores lo ponían en el América o Pumas).

Lo que no hay que olvidar es que Scaloni fue acompañado por un grupo de exjugadores, como Aimar, Samuel y Ayala, y que llegó como un proyecto interino pero se ganó la confianza del grupo y se terminó quedando. Habría que apoyar a Lozano con un grupo de ese estilo para realmente seguir ese camino. Y uno de los nombres que, idealmente, estarían en ese grupo es…

Rafa Márquez

El “Kaizer” michoacano, en un mundo ideal, sería auxiliar de Lozano como Aimar lo fue de Scaloni. Sin embargo, apenas está en su primera temporada dirigiendo al Barcelona B, por lo cual no lo dejaría a menos que sea como DT de la selección, no como el segundo al mando. Márquez es otra opción para seguir esa línea, aunque tiene poca experiencia como entrenador. Probablemente en uno o dos años sea el ideal, pero por ahora probablemente aún no esté listo. Eso sí, no descarto que, eventualmente, tome las riendas del Tri, aunque sea para otro proceso.

Guillermo Almada

El DT del Pachuca ha expresado abiertamente, en más de una ocasión, que es uno de los candidatos y que está buscando dirigir a México. Almada, al igual que Lozano, son las dos principales propuestas, y ambos ya han tenido pláticas con la FMF. La desventaja de Almada, que es uruguayo y ese no es el “perfil” que buscan, la compensa con el éxito reciente que ha tenido con Tuzos y Santos, en especial por la forma de hacerlo: con una base de jóvenes mexicanos y jugando bien.

Miguel Herrera

Pero hace unos días, el titular leía “el Piojo es el favorito para la selección”. Sin embargo, esto no necesariamente era verdad, ya que nada indica que sí lo sea. Herrera tiene a su favor que es mexicano, sobre Almada, y que tiene experiencia, sobre Lozano y Márquez. Su “desventaja” es que sería un refrito, otra cosa más que intenta evitar la Federación. No quieren repetir a alguien, y realmente el único probable en repetir como DT de México es “El Piojo”. No se descarta, pero no está tan cerca como Lozano y Almada.

Marcelo Bielsa

Esta semana se añadió otro nombre a la lista: el “Loco”. Él había estado en la órbita de Uruguay, aunque al final renovarían a Diego Alonso. Por ello, Bielsa es un candidato lógico al Tri, y de hecho ya un par de veces estuvo a punto de llegar, como en 2015.

Bielsa lleva años en varias partes del mundo, pero no se puede decir que no tiene experiencia en el Futbol mexicano, aunque de eso ya llovió: estuvo en el Atlas y el América en los 90. Un personaje incomprendido y polémico, quien sería la mejor opción más allá de los resultados.

Bielsa exigiría cambios en muchos aspectos, como la cantidad de extranjeros de la liga y el mejoramiento de los centros de prácticas, que subirían el nivel no solo de la selección, sino de toda la liga. Además, tiene fama de resucitar equipos, como Marsella, Athletic, Leeds o la selección chilena; pero eso sí, tiene el fracaso más grande en la historia de la selección argentina, y pocos títulos a su nombre.

Otros nombres

Algunos, como Roberto Martínez, hoy entrenador de Portugal, ya se descartaron. Hay otros, como Ignacio Ambriz, Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino, Hervé Renard, o incluso Antonio Mohammed, también posibles pero con menor fuerza. Las negociaciones siguen, y realmente poco se ha sabido de ellas. Esperemos que se tomen su tiempo y que al final escojan “lo correcto”.

¡Hasta la próxima!