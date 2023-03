Desde la tribuna

Clásicos vitalesFin de semana de clásicos en México y el mundo. No solo son partidos con historia y pasión, sino que todos ellos son cruciales para el futuro de los involucrados.

Chivas-América

Las Águilas han tenido un inicio de torneo tambaleante, con más empates que victorias, goleados en su casa por el campeón, y teniendo que cambiar a su arquero a medio camino. El Rebaño ha tenido un inicio de ensueño, ligando cuatro victorias por primera vez en lo que parece un siglo, metiéndose entre los primeros cuatro y eso sin su delantero estrella, Alexis Vega. Sin embargo, solo un punto los separa tras once jornadas.

Desde hace muchísimo, más de una década quizás, no veíamos que el Guadalajara llegase mejor al clásico nacional que su odiado rival. Pero esa distancia no es mucha, y la presión se ha nivelado tras lo que pasó en la última jornada, la derrota rojiblanca en Puebla y la victoria azulcrema en el Volcán.

El América llega con la presión de siempre de mantener la hegemonía en el duelo más importante de México, y por supuesto de dejar atrás esa breve mala racha. Las Chivas, por su parte, tienen ahora la presión de nivelar la balanza, mantenerse en el top cuatro y no ser brincados por su némesis, mandando al traste el inicio prometedor de la era Paunovic.

Este partido podrá definir mucho para ambos DT, equipos, y para el panorama de este torneo. El ganador podrá confirmarse como un candidato serio para ganarlo todo. El perdedor no tendrá más que aguantar la humillación, y pelear cuesta arriba por evitar la repesca.

Tigres-Rayados

En segundo plano para el resto del país con respecto al clásico nacional, pero el clásico regio es, también, una prueba crucial para ambas partes.

Monterrey llega con 28 de sus últimos 30 puntos disputados, cómodos en el primer lugar y, hoy por hoy, el máximo favorito al título. Los universitarios llegan con dos derrotas seguidas en casa (justo ante los protagonistas del primer duelo en este texto), aferrándose con las garras al top cuatro y con más dudas que respuestas sobre el “Chima” Ruiz, su DT interino.

Para los regios hay pocas cosas más importantes que este partido, y tal y como el clásico nacional, podría definir si Monterrey es, de lejos, el gran favorito, o bien regresar a los Tigres a esa categoría.

Barcelona-Real Madrid

Algo curioso sucede con estos dos equipos. A los blancos les puedes poner enfrente a cualquier gigante europeo, llámese Liverpool, Bayern, PSG o quien sea, y tendrán toda la calma del mundo para eliminarlos de la Champions. Sin embargo, parece que ven el azul y el rojo y algo les sucede, que no solamente terminan perdiendo, sino a veces hasta son humillados.

Los “culés” son exactamente al revés, capaces de tener una vergüenza tras otra en Europa, pero contra el Madrid parecen no tener nerviosismo alguno. El clásico más importante del mundo, esta vez, además de tener el aliciente de la pelea por el título, que podría terminarse este mismo domingo con los nueve puntos que separan a “culés” de merengues, tiene el ingrediente extra de la polémica del arbitraje que rodea al Barça.

Ese tema no terminará pronto y podría concluir con la disolución o descenso de los catalanes, pero todavía no sabemos qué postura oficial tomarán los madridistas al respecto. Son rivales en la cancha pero socios fuera de esta, se complementan y se necesitan uno al otro, y no estoy tan seguro de si le convendría al Real Madrid no ver más a su odiado rival en primera división. Recuerden eso cuando ruede el balón en el Camp Nou.

Ajax-Feyenoord

La pelea por el título en Holanda está al rojo vivo, con tres puntos de ventaja para los de Rotterdam sobre los de Ámsterdam. El partido del domingo en la arena Johann Cruyff no solo podría definir al campeón de la Eredivisie, sino que el clásico más importante del Futbol holandés verá como protagonistas a los mexicanos Santiago Giménez, de un lado, y a Edson Álvarez y Jorge Sánchez del otro. ¿Qué compatriota brillará y será campeón de Holanda?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.