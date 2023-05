La última repescaPor última vez (esperamos) se jugará el repechaje en el Futbol mexicano. Cuando un equipo que terminó 13 de 18 puede ser campeón, es momento de hacer un cambio, y eso se podría confirmar a finales de mes en la junta de dueños.

Por lo pronto, veamos qué nos depara este repechaje final en este fin de semana.

Cruz Azul-Atlas

El primer partido de todos es también el más parejo e intrigante. Atlas, fuera de ese empate a cero en San Luis, había anotado 21 goles en sus últimos ocho encuentros, 11 de ellos de Julián Quiñónez, el jugador que mejor cerró el campeonato. Sin embargo, ese empate, además de cortar su racha goleadora, también los dejó sin Julio Furch, expulsado tontamente.

Cruz Azul, en cambio, vivió tres partidos seguidos donde se fue al frente y terminó perdiendo o bien pidiendo la hora pese a ir ganando 3-0. Siguen sin encontrar a su 9, y teniendo problemas para cerrar partidos con todo y el largo colmillo del “Tuca”.

Se espera una buena entrada en el Azteca, y también un encuentro muy reñido. La Máquina es ligero favorito, pero los rojinegros cerraron mucho mejor, y podríamos ver de nuevo un encuentro tan parejo como cuando se vieron las caras en febrero.

Pachuca-Santos

El actual campeón perdió a sus dos hombres gol (Ibáñez y “Pocho”), y aun así terminó con 31 puntos, que en otros torneos les hubieran alcanzado para el superliderato, pero ahora los mandaron hasta el quinto puesto. Eso sí, los Tuzos fueron muy irregulares y no se ven como esa potencia que llegó a las dos finales del 2022. Con todo, deberían ser muy favoritos sobre el lugar 13.

Santos fue una de las decepciones; tuvo al portero más goleado, solo ganó cinco y perdió ocho, y estrenó DT la semana pasada. No es seguro si Acevedo estará o no disponible, pero no creo que cambie mucho la historia.

León-San Luis

Recién llegados a la primera final de Concacaf en su historia, los panzas verdes deberían ser amplísimos favoritos sobre un Atlético San Luis que superan en todas las líneas, desde el DT (Larcamón superó expectativas en su primer torneo en el Nou Camp), portería (Cota fue el mejor portero de esta campaña), defensiva, media y delanteros (fuera de Vitinho, nadie de los potosinos podría ser titular en los esmeraldas). Este es el duelo más disparejo de todos.

La historia con el ASL es el despido de David Ochoa, el portero mexicoamericano que pintaba para promesa, pero quien en su primer torneo en Liga MX proveniente de la MLS solo jugó un encuentro. La indisciplina y mala conducta fueron lo que dieron al traste, pero su nivel nunca fue el esperado.

Tigres-Puebla

Una de las grandes diferencias entre los clubes grandes y los demás, aparte de la popularidad que tienen en todo el país, es que América, Chivas, Cruz Azul y Pumas han sido, salvo algunas malas rachas, consistentemente candidatos.

Hay clubes de época que dominan un lapso de 5 o 10 años, como el Necaxa de Aguinaga, el Toluca de Cardozo, o ahora los Tigres de Gignac. Justo cuando el declive (normal, por su edad) del francés se comienza a mostrar, es cuando la UANL ha dejado de ser constante campeón como lo hizo entre 2015 y 2019.

Ya son tres años sin ningún título, y desde que se fue el “Tuca”, junto a al declive de sus figuras que se están haciendo viejas (tal y como lo dijo el “Piojo” el año pasado), no han regresado a una final.

Estamos presenciando probablemente el fin de una era en México, y el broche de oro de esta “época Tigres” fue la vergonzosa actuación que dieron en León a media semana, tanto durante el partido como después, siendo, otra vez, pésimos perdedores.

En el papel deberían ser superiores al Puebla, pero no me sorprendería que los llevaran a los penales donde en más de una ocasión la Franja pudo avanzar en la repesca. Tigres fue el equipo que más invirtió para este torneo, pero necesitan urgentemente renovar la plantilla, así como definir si Siboldi seguirá o no.

