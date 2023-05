América y Monterrey… ¿qué pasó?Segundo torneo consecutivo en el que Águilas y Rayados terminan en el “top dos” de la tabla. Segundo torneo seguido en el que se encontrarán… pero en el aeropuerto rumbo a Cancún.

Adiós al “Tano”

Si bien podemos poner un punto exacto en el que la eliminatoria dio vuelta, el cual es la expulsión de Fidalgo a 25 del final, justo cuando el Guadalajara no tenía reacción alguna y necesitaba dos goles, sí podemos también echarle casi toda la culpa a Fernando Ortiz.

Es el tercer torneo seguido que el argentino no solo no mantiene su nivel de la temporada en Liguilla, lo baja considerablemente. En el Clausura 2022 ligó seis triunfos, solo para ser goleados por el Pachuca. Después, con todo y su superliderato y 38 puntos y el 11-2 al Puebla, solo tenía que vencer al Toluca en su casa, y no lo consiguió. En esta ocasión, solo debía no perder por dos goles en casa ante su máximo rival, y al final justo eso sucedió. Ah, y todas han sido estancado en semifinales.

No fue solo el partido del domingo, en toda la Liguilla los azulcremas se vieron mal, fuera del primer tiempo en San Luis y del inicio de 2T en la vuelta ante el Rebaño. Pasaron sufriendo y viéndose muy pobres ante el 12 de la tabla, en la ida en el Akron habían sido superados pero ganaron con algo de fortuna, y el domingo, en especial después de la expulsión, no metieron ni las manos.

El “Tano” terminó jugando con ocho defensivos y solo un atacante, además siendo Roger Martínez, claramente fuera de forma y ahora, también, del equipo. Si bien no se esperaba que atacara con ventaja de dos goles y un jugador menos, sí entregó por completo el partido, y hay que recordar que tuvo más de 10 minutos para buscar el gol del pase, y no tuvieron un solo tiro en ese tiempo.

Él mismo puso su renuncia en la mesa al término del juego, y no es porque hiciera jugar mal a su equipo o por la falta de efectividad. Al contrario, nadie hizo más puntos en liga desde que tomó el banquillo de las Águilas, pero los torneos en México son únicos, la Liguilla se cuece aparte y es lo único que importa.

Se habla de la salida de medio equipo, en especial Roger, Damm, Jona, Cáceres, Viñas, Fidalgo, Aquino… y es muy pronto para hablar de otro DT, aunque al parecer en el nido ya lo están buscando. La base está ahí, pero falta un entrenador que sepa jugar liguillas. Americanistas, ¿quién les gustaría para ser el próximo DT del equipo?

Vuce, no te escapas

Entre todo el merequetengue del clásico nacional, el regio quedó, como siempre, en segundo plano. Además de que quedó bastante a deber como espectáculo, el superlíder Monterrey decepcionó igual o más que el sublíder América.

Entre los cuartos y semis, los Rayados jugaron las idas, de visita, aguantando atrás y sin buscar un gol. 0-0 y 1-1 fueron los marcadores, pero su único gol fue gracias a un “osote” de Nahuel Guzmán.

En las vueltas hicieron lo mínimo necesario para avanzar. Ante Santos, con bastante polémica, y pese a que era el 13 de la tabla y terminó con menos de la mitad de puntos, se vieron mejor los Laguneros.

Ante Tigres, la misma cantaleta de siempre con Vucetich. Un DT exitoso como pocos, pero que su estilo ya está obsoleto. Hace casi 13 años de su último título, y desde entonces son varios buenos torneos de liga, pero siempre corto en la Liguilla. Es un técnico ultra conservador, caduco, y que no aporta nada al espectáculo, más teniendo tal plantilla.

Se la jugó al empate en el global ante unos Tigres viejos, pero no contaba con la enorme figura de Córdova, y terminó dando lástima ante su máximo rival, otra vez, en su propia cancha, otra vez.

Los Rayados llegaron a 40 puntotes, pero, mismo caso que el América, de nada les sirve sin el título. A diferencia del “Tano”, Vuce no ha puesto su renuncia, pero con tal humillación, debería.

Jugar así de timorato y sangre de atole ante tu máximo rival y en una Liguilla, es vergonzoso. Rayados y Águilas, otra vez, de favoritos en semis para irse de vacaciones.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.