Juan Robles viaja a Grecia para el Spartathlon 2025

El ultramaratonista chiapaneco Juan Diego Robles Jiménez, integrante del Club Trotamundos de Chiapas, emprendió este martes su viaje a Grecia para competir en el Spartathlon 2025, una de las competencias de ultrafondo más exigentes y reconocidas a nivel internacional. El evento se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre, con inicio en Atenas y meta en Esparta, justo a los pies de la estatua de Leónidas.

Durante cuatro meses, Robles se preparó intensamente con entrenamientos de 10, 24 y hasta 26 horas continuas, enfrentando climas variados y rutas montañosas en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas. A pesar de los limitados apoyos económicos, el chiapaneco aseguró que se encuentra listo, tanto física como mentalmente, para afrontar los 245.3 kilómetros que conforman la ruta de esta icónica prueba.

El Spartathlon es considerado el Ultramaratón mas importante en la actualidad. Reúne a 400 corredores de todo el mundo, quienes deben superar 75 puntos de control en un tiempo máximo de 36 horas. El recorrido incluye caminos complicados, senderos fangosos, viñedos y pronunciadas subidas, lo que eleva el nivel de dificultad de la competencia.

Gracias a su destacada actuación en el Ultramaratón 24 Horas Non Stop celebrado en Cancún en enero de 2024, donde recorrió 180 kilómetros con 398 metros, Robles logró la marca necesaria para ser considerado en el sorteo que le dio acceso a esta justa internacional. Dicho registro está avalado por la Organización de Estadísticas de Corredores mas Importantes del Mundo (DUV).

Previo a su partida, el atleta realizó su último entrenamiento en el parque Caña Hueca, donde completó un trote de 10 kilómetros y 15 repeticiones de 100 metros, supervisado por su entrenador Ignacio “Nacho” Mota, y contó con la presencia de su guía y mentor, Óscar de los Santos “4 Pilas 100k”, quien lo ha acompañado desde sus inicios en el mundo de los ultramaratones hace cinco años.

Junto a Robles, la delegación mexicana estará integrada por María del Carmen Cruz Ramírez Anaya, Marco Antonio Zaragoza Campillo, Yefri Alegría Sánchez y Jonatan Paquini García, quienes también buscarán dejar en alto el nombre de México en Grecia.