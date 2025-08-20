Juan Santiz, rey del jaque mate en Jiquipilas

Con una cosecha de 4 unidades, Juan Esau Santiz Teratol se proclamó monarca absoluto del Primer Torneo de Ajedrez Rápido Jiquipilas 2025, que reunió a medio centenar de jugadores en la casa de la cultura del citado municipio.

El campeonato, promovido por el H. Ayuntamiento de Jiquipilas, contó con el respaldo de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac). Se disputó a cinco rondas, en tres categorías: libre, sub-16 y sub-12.

Precisamente en la categoría mayor (libre), Santiz Teratol se llevó la victoria gracias a los criterios de desempate, pues José de Jesús Zavala Zavala sumó las mismas unidades para quedar en segundo puesto, misma situación de Franklin Smith Ramírez Gómez, quien se ubicó en tercero. Cabe destacar que estuvieron en contienda 17 jugadores en total.

Juveniles e infantiles

En lo que se refiera a la sub-16, fue la más concurrida de todas, con un total de 20 participantes. Diana Sofía López Cervantes se quedó con el primer lugar absoluto al cosechar 4.5 unidades.

La segunda posición correspondió a Josafat Damián Caballero, con 4 puntos, mientras que José Leonardo Caracheo Pérez se quedó con el tercer puesto, también con 4 unidades.

En lo que se refiere a la división infantil (sub-12) se dieron cita once contendientes, y el primer lugar fue para Liam Caleb Ramírez Hernández con 4.5 puntos; el segundo correspondió a Santiago Gael Ciprián López con 3.5 unidades, y en tercero se colocó Ángel de Jesús Santos Escobar con 3 puntos.

Exitosa participación

Después de las acciones en el tablero de los 64 escaques, Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, resaltó la positiva respuesta de la comunidad de ajedrecistas de la región, y agradeció las atenciones del maestro Rudi Antonio Pérez Domínguez, director de la casa de la cultura de Jiquipilas, por las facilidades otorgadas para el desarrollo del torneo.

Asimismo, resaltó la labor de la árbitro oficial María del Rosario Hernández, y del maestro Sergio de la Rosa Zárate por promover el deporte-ciencia en Jiquipilas.