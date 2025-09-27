Juanito, Pique y Zayu, mascotas de México

México sigue alistándose para recibir el Mundial en 2026, donde la mascota oficial de esta sede será Zayu, un jaguar que se une a la historia de las otras dos mascotas que estuvieron presentes en ediciones pasadas.

Juanito y Pique son las mascotas que le dieron vida a la Copa del Mundo de 1970 y de 1986, respectivamente.

Juanito fue la primera mascota en ser televisada a color en 1970 y para la segunda Copa del Mundo del país, optaron por utilizar un chile jalapeño, que con su bigote y sombrero de mariachi más una playera roja, le dio vida a esa edición del Mundial.

La siguiente Copa del Mundo se convertirá en la primera en jugarse en tres países distintos, también marca el cambio de 32 a 48 participantes, rompiendo un formato que llevaba años existiendo.

Además, el país también cosechará la marca de ser el primero en tener tres Mundiales, siendo el Estadio Banorte (Estadio Azteca) el que recibe su tercera inauguración para establecer otro récord.