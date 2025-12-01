Juárez quería demostrar que puede competir

Por primera vez en su corta historia, el FC Juárez clasificó a la Liguilla de la Liga MX, tras superar el duelo del Play-In ante el Pachuca.

El equipo de Ciudad Juárez se enfrentó al Toluca por un boleto a las semifinales y se esforzó al máximo para intentar dar la sorpresa y eliminar al actual campeón

Sin embargo, no pudieron romper todos los pronósticos y los Diablos Rojos clasificaron a la siguiente fase del certamen, gracias al marcador global (2-1).

Aunque el FC Juárez logró mantener su portería en cero, durante su visita al Estadio Nemesio Diez. A pesar de la eliminación, rescatar un empate con el Toluca en su propia casa tiene mucho mérito.

Por tal motivo, después del partido en la capital mexiquense, Martín Varini decidió hablar sobre lo que significó haber sido parte de los históricos “Bravos” que clasificaron por primera vez a una Liguilla.

“Sentimos tristeza”

“Lo realizado por el equipo es una sensación de mucho orgullo. Poder competir a este nivel era todo un desafío, para nosotros, [fue] nuestra primera Liguilla y queríamos demostrar que estamos preparados, no solo para jugarla, sino para competir”, reconoció.

El estratega uruguayo valoró el esfuerzo de cada uno de los integrantes que conforman a la institución chihuahuense y aseguró que “no es casualidad” que compitieran de esa manera en los cuartos de final, “sino que es consecuencia de tanto trabajo”.

“Era una parada difícil, pero mostramos todo el gen competitivo que este grupo ha desarrollado, no solo en este semestre, sino en todo el año que venimos trabajando. Somos tan competitivos que veníamos con la ilusión de pasar y obviamente sentimos tristeza por la eliminación”, se sinceró.