Juárez recibe a Puebla en la frontera

Juárez y Puebla dan vuelta a la página. Tras el parón mundialista, las escuadras se verán las caras este viernes 17 de julio en la primera jornada del naciente Apertura 2026, con una afición renovada y con ganas de ver buen Futbol.

La situación no terminó bien para la Franja en el torneo anterior y concluyeron su participación de manera anticipada al finalizar en la penúltima posición, sumando apenas 13 unidades.

Para este campeonato decidieron apostar a lo grande y presentaron nueve refuerzos: Facundo Almada (defensa), Luifer Hernández (delantero), Óscar Villa (defensa), Mathías Borges (mediocampista), Sergio Sanabria (mediocampista), Ángel Leyva (defensa), Omar Moreno (delantero), Lucas Camilo (mediocampista) y Alberto Herrera (defensa).

Además, también estrenarán director técnico y será el mexicano Gerardo Espinoza el encargado de llevar a buen puerto al equipo angelino. Por su parte, los Bravos no lograron clasificar a la Liguilla y se quedaron a dos victorias de acceder a la “fiesta grande” del balompié mexicano luego de concluir en la doceava posición de la tabla general.

Bajo la tutela de Pedro Caixinha, el cuadro fronterizo espera apretar el paso y ya comenzaron con el pie derecho, luego de concluir su pretemporada con tres victorias y dos empates.