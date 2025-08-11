﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLigaMX

Juárez recibe al Toluca, un rival difícil de vencer

Agosto 11 del 2025
Juárez recibe al Toluca, un rival difícil de vencerJuárez tendrá el privilegio de jugar como local; sin embargo, carga con una mala racha y no ha conseguido una sola victoria. Agencias

Este lunes, la Liga MX cierra su jornada 4 con tres partidos, uno de ellos será entre los Bravos de Juárez quienes recibirán a los Diablos Rojos del Toluca, un rival difícil a vencer para los fronterizos tomando en cuenta que, hasta el momento, ocupan el tercer lugar en la tabla general con 6 puntos; por lo que doblegarse no será opción para los toluqueños.

Juárez tendrá el privilegio de jugar como local; sin embargo, carga con una mala racha y no ha conseguido una sola victoria, en lo que respecta al peldaño, se encuentra en la posición 17 con solamente 2 unidades.

Previo a la pausa del Apertura del 2025, por el campeonato de la Leagues Cup, los Bravos se jugaron contra los Xolos de Tijuana con quienes empataron 1-1 con un gol de Ángel Zaldívar al minuto 81.

Por su parte, los Diablos se enfrentaron y cayeron ante los Tigres de la UANL con un marcador final 3-4.

El duelo que tendrá sede en el Olímpico Benito Juárez se jugará en punto de las 21:00 horas por la señal de Tubi y se empatará con el juego entre el Atlético de San Luis y Cruz Azul, quienes comenzarán a mover el balón cinco minutos después.

﻿