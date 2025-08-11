Juárez recibe al Toluca, un rival difícil de vencer

Este lunes, la Liga MX cierra su jornada 4 con tres partidos, uno de ellos será entre los Bravos de Juárez quienes recibirán a los Diablos Rojos del Toluca, un rival difícil a vencer para los fronterizos tomando en cuenta que, hasta el momento, ocupan el tercer lugar en la tabla general con 6 puntos; por lo que doblegarse no será opción para los toluqueños.

Juárez tendrá el privilegio de jugar como local; sin embargo, carga con una mala racha y no ha conseguido una sola victoria, en lo que respecta al peldaño, se encuentra en la posición 17 con solamente 2 unidades.

Previo a la pausa del Apertura del 2025, por el campeonato de la Leagues Cup, los Bravos se jugaron contra los Xolos de Tijuana con quienes empataron 1-1 con un gol de Ángel Zaldívar al minuto 81.

Por su parte, los Diablos se enfrentaron y cayeron ante los Tigres de la UANL con un marcador final 3-4.

El duelo que tendrá sede en el Olímpico Benito Juárez se jugará en punto de las 21:00 horas por la señal de Tubi y se empatará con el juego entre el Atlético de San Luis y Cruz Azul, quienes comenzarán a mover el balón cinco minutos después.