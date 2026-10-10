Jueces destacan en certamen continental

La presencia de Jorge Jiménez Argüello y Jorge Alejandro Jiménez Romero —originario de Comitán de Domínguez, Chiapas— resaltó dentro de la delegación mexicana que participó en el Campeonato Panamericano de Fisicoculturismo y Fitness 2026, celebrado en la Ciudad de Guatemala.

Ambas formaron parte de la competencia que reunió a 200 atletas de 11 países, bajo la organización de la Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo y Fitness de Guatemala.

Jiménez Argüello, quien ostenta las acreditaciones de juez nacional de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), así como de juez internacional y profesional de la IFBB, asumió la responsabilidad de ser el delegado de México y juez número 2 durante el desarrollo general del campeonato.

Por su parte, Jorge Alejandro Jiménez Romero participó como juez de competidores y aprovechó su presencia en el evento para presentar el examen correspondiente a la certificación como juez internacional, un paso importante dentro de su preparación y trayectoria en el ámbito del Fisicoconstructivismo.

A ellos se sumó Mildred Macías Ruiz, originaria de León, Guanajuato, quien intervino como juez de línea y también presentó su evaluación para obtener el reconocimiento internacional.

Gran experiencia internacional

El Campeonato Panamericano se desarrolló en el Domo Polideportivo de la Zona 13 de la capital guatemalteca, con representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Estados Unidos.

“La competencia fue organizada por la federación guatemalteca, presidida por Elías Rojas, con el aval de la Confederación Panamericana, encabezada por Eduardo Abdala, y de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, presidida por Rafael Santonja”, detalló Jorge Jiménez Argüello, quien agradeció el respaldo de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), presidida por Francisco Cabezas Gutiérrez, así como de Marco Antonio Cabezas, para concretar su asistencia a la justa continental.

Asimismo, informó que esta fue una gran oportunidad para compartir espacio junto directivos y especialistas internacionales como Mario Jiménez (Colombia), Juan Paredes (Ecuador), José María García (España) y Lilian Mielonen (Finlandia).

México conquista primeros lugares

Además de su representación en el cuerpo de jueces, México tuvo una participación brillante con seis atletas que acumularon 11 trofeos, incluido un título absoluto, tres primeros lugares, tres segundos, dos terceros, un cuarto y un quinto puesto.

Fernando Arturo Lima Argüelles, de Quintana Roo, obtuvo el primer lugar en Men’s Physique hasta 173 centímetros, actuación que le permitió disputar y conquistar posteriormente el título absoluto de esta modalidad.

Diego Canchola Franco, representante de Jalisco, también subió a lo más alto del podio tras imponerse en Men’s Physique de más de 176 centímetros.

En la rama femenil, Martha Sofía Tapia Vallejo, de Sonora, consiguió el campeonato de Fit Model en categoría abierta, además del segundo lugar en Fitness Bikini de más de 166 centímetros.

Por su parte, Francisco Javier Cabral Álvarez, de Durango, tuvo una de las participaciones más extensas de la selección mexicana al competir en cuatro modalidades: obtuvo dos segundos lugares en Fit Classic Physique y Posing Art, un tercero en Games Culturismo Clásico y un quinto en Men’s Fit.

También figuraron Yosell Martín Hernández Mendoza, de Nuevo León, cuarto en Fit Classic Physique hasta 168 centímetros, y Abdiel Villarreal Rodríguez, de Sonora, tercero en Men’s Physique de más de 176 centímetros.