﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLocal

Juego de Estrellas reúne a lo mejor del torneo

Noviembre 11 del 2025
El enfrentamiento de Juego de Estrellas se llevó a cabo en el campo de pelota de Caña Hueca. Cortesía
El enfrentamiento de Juego de Estrellas se llevó a cabo en el campo de pelota de Caña Hueca. Cortesía

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez celebró con gran ambiente el Juego de Estrellas 2025 Femenil, un encuentro diseñado para reunir a las jugadoras más destacadas del campeonato y encender el ánimo rumbo a la próxima temporada. El diamante capitalino de Caña Hueca fue escenario de un partido amistoso que cumplió su misión: celebrar el talento local y ofrecer un espectáculo atractivo para la afición.

El roster estelar estuvo compuesto por representantes de las novenas de Guerreras, Panteras, Avíos, Artemisas, Panteritas, Fénix y Ámbar, pilares del certamen a lo largo del año. Con el fin de equilibrar las posiciones y lograr un duelo dinámico, la liga conformó dos equipos, Selectivo Juvenil A y Selectivo Juvenil B, integrando bateadoras, lanzadoras y jardineras que brillaron en sus respectivos clubes.

Desde la primera entrada, el choque tomó ritmo ofensivo. El Selectivo B estableció ventaja gracias a conexiones oportunas y una alineación agresiva al bate, mientras que el cuadro A respondió con entradas productivas que mantuvieron el marcador cerrado. El duelo avanzó con jugadas vistosas, atrapadas complicadas y un espíritu competitivo que no restó espacio a las risas ni al compañerismo.

Al final, el Selectivo Juvenil B salió con la victoria por 11-8, cerrando un partido que dejó satisfechas a las protagonistas y al público. Más allá del resultado, el verdadero objetivo se cumplió: ofrecer un espacio para convivir, medir ritmo de juego y reforzar la unión entre equipos antes del arranque del nuevo calendario.

La directiva de la liga destacó el compromiso de las jugadoras y reiteró que este tipo de eventos permiten valorar el crecimiento del Softbol municipal, que cada año atrae a más participantes y eleva su nivel competitivo. El Juego de Estrellas 2025 se marchó con aplausos, sonrisas y la sensación de que la próxima temporada promete emociones fuertes.

﻿