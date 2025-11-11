Juego de Estrellas reúne a lo mejor del torneo

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez celebró con gran ambiente el Juego de Estrellas 2025 Femenil, un encuentro diseñado para reunir a las jugadoras más destacadas del campeonato y encender el ánimo rumbo a la próxima temporada. El diamante capitalino de Caña Hueca fue escenario de un partido amistoso que cumplió su misión: celebrar el talento local y ofrecer un espectáculo atractivo para la afición.

El roster estelar estuvo compuesto por representantes de las novenas de Guerreras, Panteras, Avíos, Artemisas, Panteritas, Fénix y Ámbar, pilares del certamen a lo largo del año. Con el fin de equilibrar las posiciones y lograr un duelo dinámico, la liga conformó dos equipos, Selectivo Juvenil A y Selectivo Juvenil B, integrando bateadoras, lanzadoras y jardineras que brillaron en sus respectivos clubes.

Desde la primera entrada, el choque tomó ritmo ofensivo. El Selectivo B estableció ventaja gracias a conexiones oportunas y una alineación agresiva al bate, mientras que el cuadro A respondió con entradas productivas que mantuvieron el marcador cerrado. El duelo avanzó con jugadas vistosas, atrapadas complicadas y un espíritu competitivo que no restó espacio a las risas ni al compañerismo.

Al final, el Selectivo Juvenil B salió con la victoria por 11-8, cerrando un partido que dejó satisfechas a las protagonistas y al público. Más allá del resultado, el verdadero objetivo se cumplió: ofrecer un espacio para convivir, medir ritmo de juego y reforzar la unión entre equipos antes del arranque del nuevo calendario.

La directiva de la liga destacó el compromiso de las jugadoras y reiteró que este tipo de eventos permiten valorar el crecimiento del Softbol municipal, que cada año atrae a más participantes y eleva su nivel competitivo. El Juego de Estrellas 2025 se marchó con aplausos, sonrisas y la sensación de que la próxima temporada promete emociones fuertes.