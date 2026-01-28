Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 están por comenzar. A unos días del inicio, se vive la etapa final del recorrido de la antorcha, que en cada kilómetro hacia el estadio San Siro de Milán ha sido testigo de la emoción de la gente en las distintas regiones de Italia.

El evento, que permitirá a varios atletas del planeta cumplir su sueño y estar ante los ojos del mundo, prevé jornadas llenas de emoción, mismas que iniciarán con una espectacular ceremonia de apertura.

Tras meses de organización, la gran fiesta confirmó un enorme espectáculo para dar la bienvenida a los deportistas, quienes, junto a millones de televidentes, disfrutarán la participación de artistas de talla internacional como Andrea Bocelli, Mariah Carey y Laura Pausini.

La nueva edición de la máxima justa deportiva de invierno tiene como fecha oficial de arranque el próximo 6 de febrero, un día especial en el que, entre las delegaciones participantes, México estará presente con un grupo de cinco deportistas que desfilará con la bandera.

La representación azteca estará encabezada por Sarah Schleper y Donovan Carrillo, quienes ya cuentan con experiencia en ese gran escenario y fueron designados como abanderados oficiales.

La máxima justa deportiva de invierno contará con la participación de 3 mil atletas, de más de 90 naciones.