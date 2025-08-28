Jugadores chiapanecos son galardonados

En ceremonia especial, con la presencia de Juan Carlos Castillejos, presidente del Salón de la Fama Nacional Histórico (Safanal) México, así como de Alejandro Aguilar y Eduardo Serrano Castillo, presidentes de la Organización Estudiantil de Futbol Americano (OEFA) en Chiapas, se hizo entrega de reconocimientos a jugadores y promotores destacados de esta disciplina deportiva en el estado.

En el acto se dijo que este es un premio al esfuerzo, a la dedicación y al talento de los atletas chiapanecos, además de exhortar a la sociedad a practicar deporte y a fomentar la sana convivencia, motivando a nuevas generaciones a integrarse al Futbol Americano.

Entre los galardonados estuvieron Roger Esteban Hernández Martínez, jugador del Club Lobos Plateados y “coach” en categorías juvenil e intermedia; José Luis Ozuna, jugador del Club Lobos Plateados, y Fabián Melgar Gallegos, tricampeón con el Club Osos de Chiapas en distintas categorías y seleccionado estatal.

También figuraron Marco Antonio Guillén Abarca, pionero en Comitán y fundador del Club Patos; Marco Antonio Salas Riqué, referente sancristobalense y exjugador de Águilas Blancas del IPN, y Rubén Flores Sirvent, jugador y entrenador en diversos clubes, entre estos Jaguares de la Unicach.

Asimismo, recibieron reconocimientos Alejandro Aguilar Terrazas, Fernando Ceribelli Gutiérrez y Gilberto Carbonell Gómez, quienes han contribuido a la formación de equipos y al impulso del Futbol Americano en Chiapas.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a integrarse y conocer más sobre esta disciplina, la cual ha crecido en San Cristóbal y en diferentes municipios del estado como una alternativa de recreación y formación deportiva.