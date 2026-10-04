Jugadores de EU se ríen de Gilberto Mora

Aunque Mauricio Pochettino aseguró que la rivalidad entre México y Estados Unidos «le da lo mismo» , es inocultable que el partido de ayer tuvo un significado especial, como ya hicieron ver aficionados en redes que lucen ofendidos por las risas en las que estallaron Tyler Adams y Malik Tillman cuando se les preguntó sobre Gilberto Mora. La Selección Mexicana jugará ante su similar de Estados Unidos en Arizona este sábado, en lo que será el tercer partido bajo las órdenes de Rafa Márquez.

Como parte del protocolo, los jugadores de ambas selecciones ofrecen ruedas de prensa a los medios de comunicación previo al encuentro, donde opinan sobre el choque.

Fue justamente ahí donde Tyler Adams y Malik Tillman, se hicieron virales por comenzar a reírse cuando fueron cuestionados sobre uno de los mejores jugadores del Tri: Gilberto Mora.

El video de ambos futbolistas circuló rápidamente en redes sociales por la reacción que tuvieron, y algunos usuarios lo tomaron como burla por la rivalidad histórica que existe entre ambas naciones.

Sin embargo, luego de reír al ser cuestionados por Morita, se rindieron en elogios hacia su juego.

¿Qué dijeron los jugadores de Estados Unidos sobre Gilberto Mora?

“Es un jugador muy talentoso, obviamente para su edad. Creo que lo primero que noté de él al jugar en la Copa del Mundo es que es extremadamente maduro en la forma en que juega a tan corta edad”, comentó Adams, una vez que se calmaron las risas.

“Tiene un talento muy brillante y gran futuro donde quiera ir, donde decida jugar y obviamente es un jugador clave para México”, finalizó.