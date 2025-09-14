Jugadores de Pavones con sed de revancha

Pavones ADMC, nuevo club chiapaneco de la Liga TDP, se declaró listo para iniciar su participación en la Temporada 2025-2026 visitando este domingo a las 16:00 horas a los Dragones de Oaxaca, en el estadio Independiente MRCI.

El equipo aplazó su debut en Tuxtla Gutiérrez, solicitando que su partido de esta fecha 2 se moviera a la sede de Dragones, que, en correspondencia, en la segunda vuelta visitarán a Pavones, como inicialmente estaba programado en el calendario para este fin de semana.

Pero mas allá de los temas administrativos, que poco a poco va sorteando esta nueva franquicia profesional, el entrenador Manuel Pérez Avendaño aseguró que se cuenta con un grupo que aspira a cosas importantes su primer año en la división.

“El grupo está bastante unido y bastante sólido para encarar esta segunda jornada esperando un muy buen resultado. Es un grupo que tiene la convicción de transcender, muchos con sed de revancha, muchas caras buenas, estamos muy motivados”, comentó.

De igual forma, recordó que la integración del plantel estuvo encabezada por el director deportivo Julio Aguilar, quien junto con el cuerpo técnico y la directiva conformaron un grupo dinámico y competitivo, equilibrando experiencia y juventud.

“La dirección deportiva, a cargo del profesor Julio (Aguilar), se encargó de traer jugadores de experiencia, ya con minutos jugados en la Tercera División Profesional; gente preparada que ha tenido experiencia internacional, que nos ha permitido conformar un equipo sólido, pero también le dimos mucha cabida a nuestros jóvenes que han venido trabajando en el amateur con el club cuando se inició”, agregó.

Es oportuno recordar que, debido a temas administrativos, Pavones ADMC perdió su primer juego de la temporada en la mesa (0-1 contra Antequera FC), mientras que Dragones también comenzó con revés al caer en su cancha ante Chifut por la mínima diferencia.