Jugadores representan el talento estatal

El talento chiapaneco continúa abriéndose paso en las fuerzas básicas del Futbol mexicano. Para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX Sub-17, cinco jugadores originarios del estado forman parte de clubes de primera división, demostrando que el trabajo de formación en Chiapas sigue dando frutos y proyectando futbolistas al más alto nivel juvenil del país.

Todos ellos destacan por desempeñarse en posiciones ofensivas y actualmente defienden los colores de América, Guadalajara, Atlético de San Luis, León y Puebla, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones de futbolistas chiapanecos.

Tuxtlecos

Jorge Enrique Camacho Hernández vive un momento importante con las Águilas del América. El mediocampista ofensivo de 16 años debutó como titular en la categoría durante la primera jornada del torneo frente a Toluca. Desde su llegada a las Fuerzas Básicas azulcremas en el Apertura 2024 ha disputado 43 encuentros, marcado cinco goles y conquistado el campeonato sub-15 en el Apertura 2025. Su proceso formativo comenzó en Inter, Leones de Tuxtla y La Santísima.

Otro futbolista de la capital chiapaneca es Noé Emiliano Salazar Peña, delantero de 15 años que recientemente debutó como titular con las Chivas, disputando 86 minutos en la victoria del Rebaño sobre Atlético de San Luis durante la segunda jornada. Desde su incorporación a las Fuerzas Básicas rojiblancas acumula 22 partidos oficiales y seis tantos.

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Fabricio Escobar Andrade continúa consolidándose con Atlético de San Luis. El atacante de 16 años suma participación en las dos primeras fechas del Apertura 2026 tras haber debutado en la categoría para el Clausura 2026. En su trayectoria dentro de las Fuerzas Básicas registra 45 duelos y cinco goles, además de destacar recientemente en la Mad Cup de España, donde consiguió nueve anotaciones.

Rayón y Huixtla

Desde el municipio de Rayón, Paolo Javier Álvarez de los Santos representa a Chiapas con el Club León. El delantero de 17 años ya tuvo actividad en las dos primeras jornadas del torneo al ingresar como relevo frente a Monterrey y Tijuana, comenzando así su camino en la categoría sub-17.

Finalmente, Ernesto Villagrán Ranz, originario de Huixtla, afronta un nuevo reto con Puebla. El mediocampista ofensivo de 16 años llega procedente del América sub-15, equipo con el que disputó 19 partidos y marcó tres goles durante el Apertura 2025, buscando consolidarse con el conjunto de La Franja.

La presencia de estos cinco futbolistas en la sub-17 de la Liga MX confirma el crecimiento del talento chiapaneco en el Futbol nacional. Con diferentes procesos y trayectorias, todos comparten el objetivo de continuar con su desarrollo para alcanzar el máximo circuito del balompié mexicano y poner en alto el nombre de Chiapas.