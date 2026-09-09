Julián Quiñones logra histórica nominación

La bandera de México volvió a ondear entre la élite del Futbol mundial. Tras firmar la mejor temporada de su carrera y convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de 2026, Julián Quiñones recibió una de las mayores distinciones que puede alcanzar un futbolista al ser incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento que entrega la revista “France Football” a los jugadores más destacados del planeta.

El delantero de la selección mexicana y del Al-Qadsiah se ganó un lugar en la prestigiosa lista gracias a un año lleno de goles, récords y actuaciones memorables. La candidatura de Quiñones está respaldada por una campaña espectacular con Al-Qadsiah, equipo con el que se proclamó campeón de goleo de la Saudi Pro League tras firmar 33 anotaciones en 31 partidos, una cifra que lo volvió un referente al nivel mundial.

Su gran momento también se reflejó en la Copa del Mundo de 2026, donde asumió un papel protagónico con la camiseta de la selección mexicana. El atacante anotó cuatro goles durante el torneo y se convirtió en el principal referente ofensivo del Tricolor de Javier Aguirre.

Camberos alcanza élite

Minutos después de confirmarse la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026, el balompié nacional volvió a hacerse presente en la prestigiosa lista de “France Football” gracias a Scarlett Camberos, figura del América Femenil y de la selección mexicana.

La atacante recibió el reconocimiento tras una temporada sobresaliente con el conjunto azulcrema, institución con la que conquistó el Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup, consolidándose como una de las futbolistas más determinantes del continente.

La presencia de Camberos entre las candidatas al Balón de Oro Femenil 2026 representa un hecho histórico para el Futbol mexicano, al convertirse en la primera mexicana en formar parte de la lista de nominadas al premio que entrega la revista “France Football”.

Camberos buscará conquistar el galardón frente a algunas de las máximas figuras del Futbol mundial, entre ellas Alexia Putellas, Caroline Weir y Mapi León.