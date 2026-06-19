JUMP fortalece formación juvenil en Chiapas

Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al deporte motor de manera segura, profesional y responsable, se llevó a cabo el primer Curso Teórico-Práctico Fórmula 1.8 del programa JUMP 2026, en las instalaciones del Súper Óvalo Chiapas.

La actividad permitió que jóvenes interesados en el Automovilismo recibieran una formación inicial sobre conducción deportiva, reglamentos, seguridad en pista y manejo de vehículos tipo fórmula, combinando la parte teórica con ejercicios prácticos supervisados.

JUMP, cuyo significado es Jóvenes Unidos Mediante la Promoción, es un proyecto impulsado desde 2024 por el Súper Óvalo Chiapas y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Buró Municipal de Turismo, con el propósito de abrir oportunidades a pilotos locales y proyectarlos hacia escenarios nacionales.

Además de su enfoque deportivo, JUMP ha buscado generar impacto social. Como parte de sus acciones, ha otorgado becas para jóvenes de entre 13 y 20 años en cursos de Fórmula 1800, además de visitas de pilotos a escuelas primarias públicas para compartir pláticas de motivación y concienciación.

En este contexto, el curso Fórmula 1.8 es una nueva oportunidad para que más jóvenes conozcan las bases del Automovilismo, entiendan la importancia de la disciplina, el respeto al reglamento y la responsabilidad que implica participar en una pista.

Embajador de JUMP

Uno de los principales alcances del programa ha sido vincular a talentos formados en la Fórmula 1800 con seriales como Trucks México, categoría de desarrollo de Nascar México Series.

Este modelo ya ha mostrado resultados importantes, pues en 2025 Paulo Roqueñí fue uno de los primeros pilotos surgidos del entorno local en competir en el serial nacional, participando en fechas de San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro, Aguascalientes y Puebla.

Para 2026, el proyecto amplió su presencia con la incorporación de Sebastián Rodríguez y Jassyr Salazar, también egresados de los Fórmulas 1800 y quienes actualmente ya compiten en Trucks México como parte de la alineación del Dynamic Motorsports.