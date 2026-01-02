JUMP y Paulo Roqueñí hacen su mejor rebase

La adrenalina de los rebases, las curvas y pelear por la bandera a cuadros cambiaron por la emoción y alegría de ver la comunidad arropada por apoyos sociales logrados a través del deporte motor.

Como parte de los beneficios que el programa JUMP (Jóvenes Unidos Mediante la Promoción), el piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí hizo realidad —junto a marcas y patrocinadores que se suman a esta iniciativa— una importante entrega de apoyos, beneficiando directamente a 65 personas de distintos sectores de la comunidad.

Este proyecto fue el que permitió que Paulo César obtener en 2025 un asiento en las Trucks Méxicos Series durante la presente temporada, luego de cumplir con los tres filtros establecidos por JUMP: haber ganado un campeonato local (Fórmula 1800), mantener un promedio académico superior a 9.5 —Paulo egresó con 9.8 de su carrera— y registrar los mejores tiempos en las pruebas oficiales realizadas por el equipo Dynamic Motorsports en San Luis Potosí, en las que fue el más rápido del test.

Apoyos entregados

Gracias al patrocinio del municipio, que respaldo a Paulo César durante toda la temporada, se concretaron estos beneficios, los cuales no provienen del Súper Óvalo, sino directamente de los patrocinadores del piloto a través del proyecto JUMP.

Algunos de estos apoyos fueron posibles gracias a patrocinadores adicionales, así como a la iniciativa GO Gus, creada en memoria de Gustavo Roqueñí (Q.E.P.D.) y que en el futuro también se consolidará como fundación a través del Súper Óvalo Chiapas.

La entrega efectuada incluyó: 13 sillas de ruedas, 26 equipos de cómputo (computadoras de escritorio y laptops) y 26 estudios oftalmológicos con lentes graduados.

Los beneficiarios fueron niños, adultos mayores y personas con problemas de movilidad, reafirmando con esto uno de los objetivos principales del programa: combinar el deporte de alto rendimiento con una labor social real y significativa, demostrando que el patrocinio deportivo también puede transformar vidas.

Emocionado por ayudar

"Hoy fue un día que nos recordó el verdadero valor de ayudar", destacó Paulo César, en el marco de la entrega de estos apoyos, en compañía del alcalde Ángel Torres; la síndica municipal, Emma Itzel Orantes Ortega; las regidoras María Fredegunda Alegría Sánchez y Marcela Iturbe Vargas, así como Paulo César Roqueñí Reyes, en representación del Súper Óvalo Chiapas, y Elías Alfaro Cortez, patrocinador de Codialub.

Asimismo, agradeció al Buró Municipal de Turismo, con el que han trabajado de la mano desde hace un año promoviendo becas para cursos de manejo, y el DIF Tuxtla, con quienes sumaron esfuerzos para hacer posible esta acción social.

"Cada entrega fue una sonrisa, una oportunidad y un paso hacia una mejor calidad de vida. Cuando los corazones se unen, las acciones trascienden. Gracias por ser parte de esta causa tan bonita", expresó Paulo César.