Jurado acelera por el Top 10 en Chiapas

El piloto chihuahuense Omar Jurado arrancó la temporada 2026 de Nascar México Series con paso firme y se declara listo para encarar un nuevo reto en el Súper Óvalo Chiapas, donde buscará escalar posiciones en la clasificación general.

Con 30 puntos acumulados y ubicado en el decimosegundo lugar, el integrante del equipo Alessandros Racing tiene claro su objetivo: meterse en el Top 10 y mantenerse en la pelea por un puesto en el Chase. “Estamos en un buen lugar, pero necesitamos afinar detalles para reflejar el ritmo de carrera”, expresó el conductor del auto 54.

La siguiente parada es en el óvalo chiapaneco de mil 200 metros, considerado uno de los más demandantes del calendario, donde se disputará la carrera Chiapas Extraordinario por Naturaleza, pactada a 200 vueltas.

Jurado confía en su experiencia en este circuito para lograr un resultado positivo y seguir sumando puntos importantes. “Habrá que sacar el máximo provecho al tiempo en pista”, sentenció.