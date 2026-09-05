Jurado afronta histórica carrera nocturna

“La temporada no ha sido nada sencilla, la dificultad aumenta en cada carrera y nos exige un extra como pilotos, como equipo”, reconoció Omar Jurado previo a la novena fecha de Nascar México Series, que este sábado 5 de septiembre tendrá un episodio histórico en el autódromo Monterrey.

El piloto del auto número 54, integrante de Alessandro’s Racing, ocupa actualmente el sitio 14 de la clasificación con 217 puntos, por lo que buscará aprovechar la recta final de la temporada para escalar posiciones.

“Estamos en posición de buscar un mejor lugar en la tabla general y eso buscaremos, trabajando fuerte, preparándonos al cien por ciento en todos los aspectos”, señaló el chihuahuense de cara al compromiso regiomontano.

La fecha tendrá un ingrediente especial al convertirse en la primera carrera nocturna de Nascar México Series en Monterrey. La competencia se disputará en el óvalo de una milla conocido como El Frijol, que estará completamente iluminado.

“Nos motiva muchísimo poder estar en una competencia como esta, la primera nocturna en Monterrey. Será muy importante aprovechar cada vuelta para adaptarnos rápidamente a las condiciones que nos brinde la pista”, agregó Jurado.

La Aurora Networks-Ruckus Networks, Monterrey 120, está programada a 120 vueltas y arrancará a las 20:30 horas.